В зоопарке проходят дни птиц. Скворечники колотят даже Вейонис и Кучинскис
В эти выходные, 30 и 31 марта, с 12:00 до 15:00 в Рижском зоопарке работает "Мастерская дятла", где посетители под руководством опытного мастера могут изготовить скворечник или синичник.
Президент Латвии Раймонд Вейонис и бывший премьер-министр Марис Кучинскис свои уже сколотили, в чем лично убедилась команда TVNET.
Видео: Раймонд Веойнис и Марис Кучинсис своими руками делают скворечник
Отмечается, что сделанные работы можно взять с собой и повесить в пригодном для птиц месте.
Фото: Раймонд Веойнис и Марис Кучинсис своими руками делают скворечник