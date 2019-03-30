Сб, 30.03.2019
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В зоопарке проходят дни птиц. Скворечники колотят даже Вейонис и Кучинскис
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Раймонд Вейонис

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В эти выходные, 30 и 31 марта, с 12:00 до 15:00 в Рижском зоопарке работает "Мастерская дятла", где посетители под руководством опытного мастера могут изготовить скворечник или синичник.

Президент Латвии Раймонд Вейонис и бывший премьер-министр Марис Кучинскис свои уже сколотили, в чем лично убедилась команда TVNET.

Видео: Раймонд Веойнис и Марис Кучинсис своими руками делают скворечник 

Отмечается, что сделанные работы можно взять с собой и повесить в пригодном для птиц месте. 

Фото: Раймонд Веойнис и Марис Кучинсис своими руками делают скворечник  

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