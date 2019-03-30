Кубок Гагарина: ЦСКА обыграл СКА девятый раз подряд

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте - после нескольких бросков по воротам, нападающий московских "армейцев" Кирилл Капризов всё-таки отправил шайбу в ворота.

Во втором периоде команды обменялись голами - сначала Грег Скотт удвоил преимущество ЦСКА, а в конце второй 20-минутки СКА ответил точным броском Никиты Гусева.

В заключительном периоде ЦСКА вновь добился преимущества в двей шайбы, когда в контратаку убежали сразу двое московских хоккеистов и Иван Телегин безошибочно пробил по воротам - 3:1. СКА потерпел девятое подряд поражение от ЦСКА и шестое в текущем сезоне.

Счёт в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге.