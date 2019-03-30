Сб, 30.03.2019
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Кубок Гагарина: ЦСКА обыграл СКА девятый раз подряд
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ЦСКА

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

30 марта состоялся второй финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в которой ЦСКА одержал вторую подряд победу над санкт-петербургским СКА.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте - после нескольких бросков по воротам, нападающий московских "армейцев" Кирилл Капризов всё-таки отправил шайбу в ворота.

Во втором периоде команды обменялись голами - сначала Грег Скотт удвоил преимущество ЦСКА, а в конце второй 20-минутки СКА ответил точным броском Никиты Гусева.

В заключительном периоде ЦСКА вновь добился преимущества в двей шайбы, когда в контратаку убежали сразу двое московских хоккеистов и Иван Телегин безошибочно пробил по воротам - 3:1. СКА потерпел девятое подряд поражение от ЦСКА и шестое в текущем сезоне.

Счёт в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге.

Расписание финальных матчей конференций:

  • 31.03 Авангард - Салават Юлаев
  • 01.04 СКА - ЦСКА
  • 02.04 Салават Юлаев - Авангард
  • 03.04 СКА - ЦСКА
  • 04.04 Салават Юлаев - Авангард

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