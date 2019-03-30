Кубок Гагарина: ЦСКА обыграл СКА девятый раз подряд
30 марта состоялся второй финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в которой ЦСКА одержал вторую подряд победу над санкт-петербургским СКА.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте - после нескольких бросков по воротам, нападающий московских "армейцев" Кирилл Капризов всё-таки отправил шайбу в ворота.
Во втором периоде команды обменялись голами - сначала Грег Скотт удвоил преимущество ЦСКА, а в конце второй 20-минутки СКА ответил точным броском Никиты Гусева.
В заключительном периоде ЦСКА вновь добился преимущества в двей шайбы, когда в контратаку убежали сразу двое московских хоккеистов и Иван Телегин безошибочно пробил по воротам - 3:1. СКА потерпел девятое подряд поражение от ЦСКА и шестое в текущем сезоне.
Счёт в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге.
Расписание финальных матчей конференций:
- 31.03 Авангард - Салават Юлаев
- 01.04 СКА - ЦСКА
- 02.04 Салават Юлаев - Авангард
- 03.04 СКА - ЦСКА
- 04.04 Салават Юлаев - Авангард