Детская мода на RFW: драгоценные камни, праздник с собачками и озорная практичность

Aristocrat Kids

Aristocrat Kids - марка детской одежды для девочек в возрасте от 2 до 12 лет. Бренд создает высококачественные наряды ручной работы как для будней, так и для особых случаев. Скоро он представит коллекцию текущего сезона на новом стенде в престижном торговом центре Harrods в Лондоне, а для начала - в Риге, в рамках RFW.

Коллекция AW2019/20 "Алхимик" (The Alchemist) - это история о драгоценных камнях жизни - о том, как порой нечто, что кажется неприметным, может превратиться в сверкающий бриллиант.

Весь спектр природных сокровищ планеты представлен в легких и искрящихся оттенках золота, пудровой розы и коралла. Новая линия сочетает в себе различные текстуры, что позволяет ощутить интенсивную, насыщенную и бархатистую "древесную землю", шелковистость снежинок и легкость зимнего тумана.

Zaza Couture

Дети как цветы в огромном саду жизни являются неисчерпаемым источником вдохновения для дизайнера марки.

Коллекции этого сезона характерны яркие цвета, смелые формы и необычные фактуры. Изделия созданы так, чтобы превращать будни маленьких модников и модниц в настоящий праздник.

Кстати, новинки детской одежды от Zaza Couture ежегодно заказывают более 100 магазинов в США и десятки - в Австралии, Новой Зеландии, Японии и Ирландии.

Rock and Mouse

Латвийский бренд детской одежды Rock and Mouse выступает за свободу движения малышей, за их озорной смех, желание самовыражаться и познавать этот мир и верит, что красочные приключения начинаются с ярких цветов в одежде, а "практично" не значит "скучно". Rock and Mouse создает одежду и аксессуары для детей от рождения до шести лет, используя дизайн тканей, разработанный совместно с латвийскими художниками.

На создание новой коллекции "Маленький праздник"