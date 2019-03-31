30 марта, в заключительный день юбилейной сессии Рижской недели моды, свои новые коллекции представили три латвийских бренда детской одежды - Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock and Mouse, а также Baiba Ladiga (Латвия), Morfosis (Италия), Agne Kuzmickaite (Литва) и Katya Katya London (Латвия). Оцените стиль публики, пришедшей накануне в Radisson Blu Latvija Hotel на эти показы. Не подиум, конечно, но взглянуть есть на что!