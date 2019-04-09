Катя, Карина и Николина - сильнейшие боксёрши Латвии. Честно о предрассудках, тренировках и деньгах

Как же быть молодому боксёру и на кого рассчитывать? На себя, на родителей и на спонсоров, которых тебе приходится искать самостоятельно. Тема настолько злободневная, что к разговору подключился менеджер боксёрского клуба In-fight Оскар Бокис.

«Все девчонки хотят ездить на сборы и турниры, но не могут себе этого позволить. Они все экономят и собирают, чтобы куда-нибудь съездить. Это катастрофа. Спонсоров само собой мы ищем самостоятельно, но я считаю, что наших боксёров должны спонсировать на государственном уровне. Хотя бы как-то минимально! А у нас все едут за свои средства», - говорит менеджер.

Екатерина Марченко (слева) ФОТО: Пресс-фото

Катя рассказывает, что в прошлом году, после того как она заняла третье место на чемпионате Европы, её включили в олимпийский комитет и она подала документы, чтобы ей оплатили следующий чемпионат Европы. На эту просьбу олимпийский комитет ответил девушке, что по закону ЛФБ обязана оплачивать такие крупные турниры. «Я сколько помню себя, у меня брат ещё до этого 8 лет боксом занимался - ни разу Федерация ничего не оплачивала», - вспоминает Катя.

Ситуация на самом деле выглядит удручающе, если даже костюмы сборной спортсмены вынуждены покупать за свои деньги.

Проблемы, конечно, есть во всех видах спорта, но по словам Оскара Бокиса, хуже, чем в боксе, нет нигде.

«Мы сами собираемся коллективом, скидываемся на бензин и сами едем куда-нибудь на турнир. Сутки едем, ночуем в машине, на всём экономим, чтобы только доехать. Это нонсенс», - рассказывает Бокис.

По словам тренера, от Латвии на чемпионат Европы ежегодно отправляют 4-5 человек. В прошлом году Катя Марченко завоевала медаль на первенстве континента и стала одной из двух призёрш чемпионатов Европы за всю историю Латвии. Этот успех никак не был встречен со стороны Федерации.

ФОТО: Пресс-фото

Несмотря на все сложности, девчонки не унывают и даже не думают опускать руки. Катя, например, планирует связать с боксом своё будущее. «Я хочу поступить на физиотерапевта в спортивную академию, а третий курс объединить вместе с тренерским и преподавать бокс».

Николина тоже ставит перед собой амбициозные задачи, а именно - попасть на Олимпийские игры в 2024 году. Карина уже достигла совершеннолетия и вскоре планирует перейти из любителей в профессионалы. Всё теперь зависит от тренера, который решит, когда девушка будет готова к такому шагу.

Только что девушки вернулись из России, где проходили седьмые традиционные областные соревнования по боксу. На этом турнире Николина провела три тяжёлых боя и завоевала серебро, а Карина в финальном бою не оставила ни единого шанса КМС России Яне Андреевой и одержала победу по очкам, получив золотую медаль турнира

Из ближайших планов у девушек в апреле намечен международный турнир в Эстонии, а потом они планируют поехать на соревнования в Германию.

Хочется пожелать девчонкам успехов, исполнения задуманного и понимания со стороны Латвийской Федерации Бокса, которая упорно продолжает не замечать побед наших чемпионок.