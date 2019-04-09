Николина, Катя и Карина - женские лица латвийского бокса
Женский бокс - у одних это словосочетание вызывает ужас, у других желание съязвить, а у третьих искренний интерес. В последние годы этот вид спорта стремительно набирает популярность среди представительниц прекрасного пола. Наша страна - не исключение.
Катя, Карина и Николина - сильнейшие боксёрши Латвии в своих весовых категориях. Именно о них и их желании реализоваться в этом виде спорта сегодня и пойдёт речь.
17-летняя Екатерина Марченко около пяти лет назад завязала со спортивной гимнастикой, потому что тренер сказал, что она "перестала гнуться" и дальше результатов не было бы. Жить без спорта девушка не хотела, поэтому брат привёл её на тренировку по боксу. Кате понравилось и она начала заниматься этим видом спорта профессионально.
Примерно такая же история у Карины Лецко - боксом занимались её брат и сестра, поэтому у девушки попросту не было выбора. В 12 лет она впервые вышла на ринг.
"Первый раз попросили - покажи "двоечку". Я не растерялась и показала. "О круто! Через две недели выступаешь" - сказал тренер.
Я одержала победу в первом же бое против девочки, которая занималась боксом два года", - вспоминает Карина.
15-летнюю Николину Боке в бокс привёл отец, так как она не занималась никаким видом спорта, а девочке была необходима хоть какая-нибудь физическая нагрузка.
Все три девушки выступают на международном уровне и являются сильнейшими боксёршами Латвии в своей весовой категории. В Латвии, конечно, есть ещё девушки, которые занимаются боксом, но по большей части они боксируют на местных соревнованиях.
Бокс - довольно специфический вид спорта, и не каждый родитель захочет отдать своё чадо в подобную секцию. Наши героини не столкнулись с подобной проблемой - дома их все поддерживали. За исключением Николины, которая отмечает, что долгое время мама была против.
Что касается скептического отношения со стороны друзей и знакомых, то Катя отмечает, что первое время многие не верили и удивлялись, когда узнавали о её увлечении, но потом привыкли и больше это не воспринимается, как что-то необычное.
В будущем девушки не против отдать и своих детей в секцию бокса. Все, кроме Карины, которая воспитывает дочь. "Она маленькая, миленькая, сладенькая. Куда ей боксом заниматься?".
В мире предрассудков довольно сложно заниматься тем, что тебе нравится, если это противоречит каким-то общепринятым правилам.
В нашем обществе бокс явно не воспринимается, как спорт для девочек. Да что там бокс, у нас не всегда приветствуют девочек, которые занимаются футболом.
Мешает ли профессиональный бокс отношениям с противоположным полом?
"Я думаю, что нет. Потому что бокс никак не влияет на поведение девочки. Если при этом она хочет оставаться девочкой - ей это мешать не будет. Какую-то уверенность в себе, да, он безусловно придаёт, но разве это плохо?", - спрашивает Катя.
Девушки тренируются каждый день по два раза - первая тренировка в 6:30 утра, вторая после школы.
Катя занимается дистанционно, поэтому может тренироваться в любое удобное для себя время, а Карина в данный момент нигде не учится, поэтому тоже свободна в своём графике. Николина учится в основной школе и чтобы успеть на занятия ей приходиться вставать в 5 утра.
Что касается выходных, то поблажек в связи с этим нет. В субботу - одна утренняя тренировка, а в воскресенье - один большой кросс.
Тренировки это спарринги, работа на груше, кросс, тренажёрный зал, скоростные упражнения. Всё зависит от периода подготовки. Перед соревнованиями один тренировочный процесс, а после другой.
Девушки говорят, что в Риге очень много вариантов, где можно заниматься боксом. В основном, конечно, в залах мальчики, но и девочек хватает.
В боксе, как и пожалуй в любом другом виде спорта, самый большой отток из спортшкол происходит в подростковом возрасте. Экзамены в школе, переходный возраст, желание потусоваться и насладиться банальным походом в кинотеатр - всё это роскошь, когда у тебя постоянные тренировки.
"Многие в этот момент ломаются. У меня тоже возникало желание бросить, но мама с братом раскладывали всё по полочкам, объясняли, что всё это у меня ещё будет. Погулять с друзьями ещё успеешь, а потренироваться и достичь чего-то - ты можешь не успеть. Потом возраст возьмёт своё", - говорит Катя.
У всех девушек есть кумиры в мире бокса. При чём как в мужском, так и в женском. Николине нравится российский боксёр Сергей Ковалёв, а Катя называет ирландскую боксёршу Кэти Тейлор и британку Николу Адамс, которые перешли из любителей в профессионалы и стали чемпионками мира.
"Думаю, что их бои можно сравнить с мужскими. Я бы даже поспорила, что интереснее смотреть. Мне, как девушке, наверно всё-таки женский бокс", - говорит Катя.
У девушек есть общий мессенджер, куда тренер скидывает разные видео, а потом они все вместе их анализируют. Есть и латвийские чемпионы, на которых равняются девушки. Например, Артём Рамлав, которого особенно горячо выделила Карина.
"Он маленького роста, быстрый, скоростной, техника хорошая. Мне нравится его тактика, она очень мне подходит.
Очень нужные советы даёт. Он, например, работает на груше, а я повторяю за ним. Он поворачивается и смеётся с меня".
Сейчас по всему миру всё большую популярность набирают смешанные боевые искусства (ММА), но девушки достаточно скептично относятся к этому виду спорта.
"Мне этот вид спорта категорически не нравится. Можно нанести травмы, а в боксе это хотя бы красиво смотрится. На технику работаешь.
В ММА тебя избивают - это бои без правил какие-то получаются. Это уже жестокость какая-то, а не спорт", - считает Карина.
Есть, конечно, минусы и в латвийском боксе. Когда речь зашла о финансировании латвийских боксёров, то девушки не стали скрывать, что это одна из самых больных тем.
"Финансирования нет вообще. Чтобы государство и Рижская дума начали помогать, тебе нужно что-то достичь, а если ты едешь, допустим, на свой первый чемпионат Европы, тебе никто не поможет", - говорит Катя.
Как же быть молодому боксёру и на кого рассчитывать? На себя, на родителей и на спонсоров, которых тебе приходится искать самостоятельно. Тема настолько злободневная, что к разговору подключился менеджер боксёрского клуба In-fight Оскар Бокис.
"Все девчонки хотят ездить на сборы и турниры, но не могут себе этого позволить. Они все экономят и собирают, чтобы куда-нибудь съездить. Это катастрофа. Спонсоров само собой мы ищем самостоятельно, но я считаю, что наших боксёров должны спонсировать на государственном уровне. Хотя бы как-то минимально! А у нас все едут за свои средства", - говорит менеджер.
Катя рассказывает, что в прошлом году, после того как она заняла третье место на чемпионате Европы, её включили в олимпийский комитет и она подала документы, чтобы ей оплатили следующий чемпионат Европы. На эту просьбу олимпийский комитет ответил девушке, что по закону ЛФБ обязана оплачивать такие крупные турниры.
"Я сколько помню себя, у меня брат ещё до этого 8 лет боксом занимался - ни разу Федерация ничего не оплачивала", - вспоминает Катя.
Ситуация на самом деле выглядит удручающе, если даже костюмы сборной спортсмены вынуждены покупать за свои деньги.
Проблемы, конечно, есть во всех видах спорта, но по словам Оскара Бокиса, хуже, чем в боксе, нет нигде.
"Мы сами собираемся коллективом, скидываемся на бензин и сами едем куда-нибудь на турнир. Сутки едем, ночуем в машине, на всём экономим, чтобы только доехать. Это нонсенс", - рассказывает Бокис.
По словам тренера, от Латвии на чемпионат Европы ежегодно отправляют 4-5 человек. В прошлом году Катя Марченко завоевала медаль на первенстве континента и стала одной из двух призёрш чемпионатов Европы за всю историю Латвии. Этот успех никак не был встречен со стороны Федерации.
Несмотря на все сложности, девчонки не унывают и даже не думают опускать руки. Катя, например, планирует связать с боксом своё будущее.
"Я хочу поступить на физиотерапевта в спортивную академию, а третий курс объединить вместе с тренерским и преподавать бокс".
Николина тоже ставит перед собой амбициозные задачи, а именно - попасть на Олимпийские игры в 2024 году.
Карина уже достигла совершеннолетия и вскоре планирует перейти из любителей в профессионалы. Всё теперь зависит от тренера, который решит, когда девушка будет готова к такому шагу.
В апреле девушки побывали в России, где проходили седьмые традиционные областные соревнования по боксу. На этом турнире Николина провела три тяжёлых боя и завоевала серебро, а Карина в финальном бою не оставила ни единого шанса КМС России Яне Андреевой и одержала победу по очкам, получив золотую медаль турнира.
Хочется пожелать девчонкам успехов, исполнения задуманного и понимания со стороны Латвийской Федерации Бокса!