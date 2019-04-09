Николина, Катя и Карина - женские лица латвийского бокса

Катя, Карина и Николина - сильнейшие боксёрши Латвии в своих весовых категориях. Именно о них и их желании реализоваться в этом виде спорта сегодня и пойдёт речь.

17-летняя Екатерина Марченко около пяти лет назад завязала со спортивной гимнастикой, потому что тренер сказал, что она "перестала гнуться" и дальше результатов не было бы. Жить без спорта девушка не хотела, поэтому брат привёл её на тренировку по боксу. Кате понравилось и она начала заниматься этим видом спорта профессионально.

Примерно такая же история у Карины Лецко - боксом занимались её брат и сестра, поэтому у девушки попросту не было выбора. В 12 лет она впервые вышла на ринг.

"Первый раз попросили - покажи "двоечку". Я не растерялась и показала. "О круто! Через две недели выступаешь" - сказал тренер.

Я одержала победу в первом же бое против девочки, которая занималась боксом два года", - вспоминает Карина.

15-летнюю Николину Боке в бокс привёл отец, так как она не занималась никаким видом спорта, а девочке была необходима хоть какая-нибудь физическая нагрузка.

Все три девушки выступают на международном уровне и являются сильнейшими боксёршами Латвии в своей весовой категории. В Латвии, конечно, есть ещё девушки, которые занимаются боксом, но по большей части они боксируют на местных соревнованиях.

Николина Боке, Карина Лецко и Екатерина Марченко ФОТО: Пресс-фото

Бокс - довольно специфический вид спорта, и не каждый родитель захочет отдать своё чадо в подобную секцию. Наши героини не столкнулись с подобной проблемой - дома их все поддерживали. За исключением Николины, которая отмечает, что долгое время мама была против.

Что касается скептического отношения со стороны друзей и знакомых, то Катя отмечает, что первое время многие не верили и удивлялись, когда узнавали о её увлечении, но потом привыкли и больше это не воспринимается, как что-то необычное.

В будущем девушки не против отдать и своих детей в секцию бокса. Все, кроме Карины, которая воспитывает дочь. "Она маленькая, миленькая, сладенькая. Куда ей боксом заниматься?".

В мире предрассудков довольно сложно заниматься тем, что тебе нравится, если это противоречит каким-то общепринятым правилам.

В нашем обществе бокс явно не воспринимается, как спорт для девочек. Да что там бокс, у нас не всегда приветствуют девочек, которые занимаются футболом.

Мешает ли профессиональный бокс отношениям с противоположным полом?

"Я думаю, что нет. Потому что бокс никак не влияет на поведение девочки. Если при этом она хочет оставаться девочкой - ей это мешать не будет. Какую-то уверенность в себе, да, он безусловно придаёт, но разве это плохо?", - спрашивает Катя.

Девушки тренируются каждый день по два раза - первая тренировка в 6:30 утра, вторая после школы.