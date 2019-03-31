Вс, 31.03.2019
До сих пор ни один человек не был приговорен к тюремному заключению за изнасилование, совершенное во время кризиса в Косово. Politico Europe

Баскетболист Кристап Порзиньгис обвиняется в изнасиловании

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Кристап Порзиньгис

ФОТО: Twitter: @noah_bullard

Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, сообщает газета The New York Post.

Как сообщает газета, Порзиньгис изнасиловал девушку 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки". После матча, где баскетболист повредил переднюю крестообразную связку, он вернулся в свою квартиру и навестил соседку. Кристап пригласил девушку к себе около двух часов ночи, а затем совершил акт изнасилования.

Полиция города Нью-Йорк начала расследование в отношении баскетболиста из Латвии.

Женщина о случившемся не сообщала больше года, так как Порзиньгис не заплатил ранее оговорённую сумму о молчании (60 600 евро).

Адвокат Порзиньгиса заявил, что баскетболист все обвинения полностью отрицает. 

23-летний Кристап Порзиньгис до сих пор не принимал участия в матчах НБА из-за ранее упомянутой травмы. В феврале он стал игроком клуба "Даллас".

Галерея: Кристап Порзингис стал игроком "Далласа"

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