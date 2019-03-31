Баскетболист Кристап Порзиньгис обвиняется в изнасиловании

Как сообщает газета, Порзиньгис изнасиловал девушку 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки". После матча, где баскетболист повредил переднюю крестообразную связку, он вернулся в свою квартиру и навестил соседку. Кристап пригласил девушку к себе около двух часов ночи, а затем совершил акт изнасилования.