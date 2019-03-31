Баскетболист Кристап Порзиньгис обвиняется в изнасиловании

Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, сообщает газета The New York Post.
Как сообщает газета, Порзиньгис изнасиловал девушку 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки". После матча, где баскетболист повредил переднюю крестообразную связку, он вернулся в свою квартиру и навестил соседку. Кристап пригласил девушку к себе около двух часов ночи, а затем совершил акт изнасилования.
Полиция города Нью-Йорк начала расследование в отношении баскетболиста из Латвии.
Женщина о случившемся не сообщала больше года, так как Порзиньгис не заплатил ранее оговорённую сумму о молчании (60 600 евро).
Адвокат Порзиньгиса заявил, что баскетболист все обвинения полностью отрицает.
23-летний Кристап Порзиньгис до сих пор не принимал участия в матчах НБА из-за ранее упомянутой травмы. В феврале он стал игроком клуба "Даллас".
Галерея: Кристап Порзингис стал игроком "Далласа"