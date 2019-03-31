Вс, 31.03.2019
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Кубок Гагарина: "Авангард" Боба Хартли снова обыграл "Салават"
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Боб Хартли

ФОТО: www.hawk.ru

31 марта состоялся второй финальный матч серии плей-офф Восточной конференции, в которой подопечные Боба Хартли одержали вторую победу подряд.

В первом периоде зрители так и не увидели голов, а во втором "Авангард" забросил одну шайбу усилиями Сергея Широкова.

Основные события в матче развернулись в третьем игровом отрезке. Сначала Владимир Ткачёв восстановил равновесие в матче, но затем омичи забросили три шайбы, авторами которых стали Тейлор Бек, Кирилл Семёнов и Алексей Емелин.

В итоге, "Авангард" Боба Хартли одержал уверенную победу со счётом 4:1 и повёл в серии - 2:0. Третий матч состоится 2 апреля в Уфе.

Расписание финальных матчей конференций:

  • 01.04 СКА - ЦСКА
  • 02.04 Салават Юлаев - Авангард
  • 03.04 СКА - ЦСКА
  • 04.04 Салават Юлаев - Авангард

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