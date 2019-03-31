Кубок Гагарина: "Авангард" Боба Хартли снова обыграл "Салават"
31 марта состоялся второй финальный матч серии плей-офф Восточной конференции, в которой подопечные Боба Хартли одержали вторую победу подряд.
В первом периоде зрители так и не увидели голов, а во втором "Авангард" забросил одну шайбу усилиями Сергея Широкова.
Основные события в матче развернулись в третьем игровом отрезке. Сначала Владимир Ткачёв восстановил равновесие в матче, но затем омичи забросили три шайбы, авторами которых стали Тейлор Бек, Кирилл Семёнов и Алексей Емелин.
В итоге, "Авангард" Боба Хартли одержал уверенную победу со счётом 4:1 и повёл в серии - 2:0. Третий матч состоится 2 апреля в Уфе.
Расписание финальных матчей конференций:
- 01.04 СКА - ЦСКА
- 02.04 Салават Юлаев - Авангард
- 03.04 СКА - ЦСКА
- 04.04 Салават Юлаев - Авангард