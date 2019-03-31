Кубок Гагарина: "Авангард" Боба Хартли снова обыграл "Салават"

В первом периоде зрители так и не увидели голов, а во втором "Авангард" забросил одну шайбу усилиями Сергея Широкова.

Основные события в матче развернулись в третьем игровом отрезке. Сначала Владимир Ткачёв восстановил равновесие в матче, но затем омичи забросили три шайбы, авторами которых стали Тейлор Бек, Кирилл Семёнов и Алексей Емелин.

В итоге, "Авангард" Боба Хартли одержал уверенную победу со счётом 4:1 и повёл в серии - 2:0. Третий матч состоится 2 апреля в Уфе.