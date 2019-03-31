"Валмиера" неожиданно обыграла действующего чемпиона

Рига - Валмиера 0:1

Футболисты "Валмиеры" начали матч очень довольно уверенно и практически сразу же завладели инициативой. По ходу встречи рижанам всё-таки удалось выровнять ход встречи, но атаки действующих чемпионов Латвии выглядели блекло.

Гости предпочитали действовать на контратаках, а на 32-й минуте именно им удалось открыть счёт в матче. После подачи со стандарта и борьбы в штрафной площаде, расторопнее всех оказался Пасифик Гбагуиди.

Во втором тайме инициатива полностью принадлежала "Риге", но создавать моменты у ворот Владислава Лазарева столичным футболистом не удавалось. Таким образом, "Валмиера" неожиданно для многих стартовала в чемпионате с двух побед, победив чемпиона страны.

Вентспилс - Метта/ЛУ 2:0

Во втором воскресном матче "Вентспилс" обыграл футбольный клуб "Метта/ЛУ" со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на 16-й минуте благодаря Анастасию Мордатенко. Помимо этого в первом тайме практически не было моментов, заслуживающих внимания.