Вс, 31.03.2019
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"Валмиера" неожиданно обыграла действующего чемпиона
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Футболисты "Валмиеры"

ФОТО: https://www.facebook.com/FutbolaVirsliga/

В воскресенье, 31 марта, состоялся третий тур чемпионата Латвии по футболу, в рамках которого прошло два матча.

Рига - Валмиера 0:1

Футболисты "Валмиеры" начали матч очень довольно уверенно и практически сразу же завладели инициативой. По ходу встречи рижанам всё-таки удалось выровнять ход встречи, но атаки действующих чемпионов Латвии выглядели блекло.

Гости предпочитали действовать на контратаках, а на 32-й минуте именно им удалось открыть счёт в матче. После подачи со стандарта и борьбы в штрафной площаде, расторопнее всех оказался Пасифик Гбагуиди.

Во втором тайме инициатива полностью принадлежала "Риге", но создавать моменты у ворот Владислава Лазарева столичным футболистом не удавалось. Таким образом, "Валмиера" неожиданно для многих стартовала в чемпионате с двух побед, победив чемпиона страны.

Вентспилс - Метта/ЛУ 2:0

Во втором воскресном матче "Вентспилс" обыграл футбольный клуб "Метта/ЛУ" со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на 16-й минуте благодаря Анастасию Мордатенко. Помимо этого в первом тайме практически не было моментов, заслуживающих внимания.

В начале второго тайма нигериец Айегун Тосин удвоил преимущество хозяев, на что рижане ответили ударом в штангу ворот "жёлто-синих". Под занавес матча футболисты "Метты" пытались сосздать прессинг и отыграть хотя бы один мяч, но вратарь "Вентпилса" Иван Батурин не позволил этого сделать.

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