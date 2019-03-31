"Валмиера" неожиданно обыграла действующего чемпиона
В воскресенье, 31 марта, состоялся третий тур чемпионата Латвии по футболу, в рамках которого прошло два матча.
Рига - Валмиера 0:1
Футболисты "Валмиеры" начали матч очень довольно уверенно и практически сразу же завладели инициативой. По ходу встречи рижанам всё-таки удалось выровнять ход встречи, но атаки действующих чемпионов Латвии выглядели блекло.
Гости предпочитали действовать на контратаках, а на 32-й минуте именно им удалось открыть счёт в матче. После подачи со стандарта и борьбы в штрафной площаде, расторопнее всех оказался Пасифик Гбагуиди.
Во втором тайме инициатива полностью принадлежала "Риге", но создавать моменты у ворот Владислава Лазарева столичным футболистом не удавалось. Таким образом, "Валмиера" неожиданно для многих стартовала в чемпионате с двух побед, победив чемпиона страны.
✅⏯️ VIDEO: @vgvia_futbols gūst vārtus izbraukumā pret čempioni @RigaFC_Official un svin otro uzvaru!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) March 31, 2019
⚽️ 0-1 Pacifique 32` (VAL)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RIGvsVAL pic.twitter.com/7IjVBVtJRa
Вентспилс - Метта/ЛУ 2:0
Во втором воскресном матче "Вентспилс" обыграл футбольный клуб "Метта/ЛУ" со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт уже на 16-й минуте благодаря Анастасию Мордатенко. Помимо этого в первом тайме практически не было моментов, заслуживающих внимания.
В начале второго тайма нигериец Айегун Тосин удвоил преимущество хозяев, на что рижане ответили ударом в штангу ворот "жёлто-синих". Под занавес матча футболисты "Метты" пытались сосздать прессинг и отыграть хотя бы один мяч, но вратарь "Вентпилса" Иван Батурин не позволил этого сделать.
⏯️✅ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @fkventspils_ - @FSMETTA (2:0) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) March 31, 2019
⚽ 1-0 Mordatenko 16' (VEN)
⚽ 2-0 Tosin 56' (VEN)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #VENvsMET pic.twitter.com/CYo9qmBcw0