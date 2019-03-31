Аэропорт "Рига" летом предложит новые полеты в 106 направлениях

В аэропорту "Рига" начался летний сезон, в котором пассажирам предложены 106 прямых направлений, сообщила агентству LETA руководитель по коммуникациям аэропорта "Рига" Лаура Карните.
Сегодня в аэропорту открыты первые два новых маршрута - латвийская авиакомпания airBaltic начинает полеты в Дублин (Ирландия) и Штутгарт (Германия). В целом в летний сезон 2019 года, который продлится до октября, из аэропорта "Рига" будут открыты семь новых маршрутов: airBaltic с 1 апреля начнет летать во Львов (Украина), с 11 мая в Кос (Греция), с 12 мая на остров Менорку, а ирландская авиакомпания Ryanair 2 апреля начнет полеты в Прагу.
Карните сказала, что новые маршруты в летний сезон будут предлагать также туроператоры. Также в летний сезон состоятся первые прямые коммерческие чартерные полеты между Южной Кореей и Латвией, которые обеспечивает авиакомпания Korean Air.
Всего в летний сезон полеты в 106 пунктов назначения будут обеспечивать из аэропорта "Рига" 19 авиакомпаний.