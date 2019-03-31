Мейвезер назвал соперников для возвращения на ринг

Отец спортсмена рассказал в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports, что Флойд Мейвезер готов вернуться на ринг.
Отец боксёра заявил, что Флойд желает провести поединок с американским боксёром Эдриеном Бронером или филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо.
"Не сомневаюсь в победе Флойда над ними", - подчеркнул Мейвезер-старший.
Последнее появление Флойда Мейвезер на ринге произошло в августе 2017 года, когда он победил Конора Макгрегора. После победы американский боксёр заявил о том, что заканчивает карьеру.
К 2018 году боксёр провел 50 боев, в которых ни разу не проиграл.