Мейвезер назвал соперников для возвращения на ринг

Отец боксёра заявил, что Флойд желает провести поединок с американским боксёром Эдриеном Бронером или филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо.

"Не сомневаюсь в победе Флойда над ними", - подчеркнул Мейвезер-старший.

Последнее появление Флойда Мейвезер на ринге произошло в августе 2017 года, когда он победил Конора Макгрегора. После победы американский боксёр заявил о том, что заканчивает карьеру.