Вс, 31.03.2019
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Мейвезер назвал соперников для возвращения на ринг

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Флойд Мэйуэзер

ФОТО: Reuters/ScanPix

Отец спортсмена рассказал в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports, что Флойд Мейвезер готов вернуться на ринг.

Отец боксёра заявил, что Флойд желает провести поединок с американским боксёром Эдриеном Бронером или филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо.

"Не сомневаюсь в победе Флойда над ними", - подчеркнул Мейвезер-старший.

Последнее появление Флойда Мейвезер на ринге произошло в августе 2017 года, когда он победил Конора Макгрегора. После победы американский боксёр заявил о том, что заканчивает карьеру. 

К 2018 году боксёр провел 50 боев, в которых ни разу не проиграл.

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