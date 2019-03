Режиссер картины "Покидая Неверленд": "Это не фильм о Майкле Джексоне"

Документальный фильм "Покидая Неверленд"(Leaving Neverland) режиссера Дэна Рида уже сразу после премьеры на кинофестивале "Сандэнс" вызвал широкий резонанс в СМИ и дискуссии в обществе по всему миру. Предлагаем небольшое интервью с режиссером, который известен также как автор картин The Paedophile Hunter" ("Охотник на педофилов") и "3 дня террора: Атаки на Шарли Эбдо" (Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attacks).