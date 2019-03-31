LTV: Аккаунтом Ушакова в Facebook занимаются работники Рижской думы

Страница в Facebook Нила Ушакова по крайней мере частично поддерживается за счёт средств налогоплательщиков Риги, сообщает передача de facto.
LTV поясняет, что работники Рижской думы занимаются одним из наиболее популярных форматов на странице Ушакова - видео обращениями, где Ушаков отвечает на ранее присланные вопросы. Хотя и в описании на странице Ушакова в Facebook указано, что "материалы готовит и публикует лично Нил Ушаков и активисты партии", бывшая работница думы Гуна Голгане-Сталидзане рассказала, что именно она готовила ответы.
По её словам, она была принята на работу в самоуправление осенью 2017 года. Сначала она консультировала рижан в клиентском центре на улице Бривибас, однако, через время появились новые обязанности: готовить текст, который будет опубликован на личной странице Ушакова.
"Число посетителей центра клиентов не было большим - два, три человека и это занимало полчаса. Оставшуюся часть дня меня занимала работа с этими [заданными в Facebook] вопросами", - говорит девушка.
Для подготовки ответов была создана специальная компьютерная программа и подключены сотрудники департамента и муниципальных учреждений. Именно от них можно было узнать подробную информацию.
Нил Ушаков не отрицает, что сотрудники пополняли его аккаунт в Facebook. Однако, по мнению мэра, это не может рассматриваться как неоправданное использование денег налогоплательщиков, так как последователи отвечают на вопросы о работе думы.