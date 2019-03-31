LTV: Аккаунтом Ушакова в Facebook занимаются работники Рижской думы

LTV поясняет, что работники Рижской думы занимаются одним из наиболее популярных форматов на странице Ушакова - видео обращениями, где Ушаков отвечает на ранее присланные вопросы. Хотя и в описании на странице Ушакова в Facebook указано, что "материалы готовит и публикует лично Нил Ушаков и активисты партии", бывшая работница думы Гуна Голгане-Сталидзане рассказала, что именно она готовила ответы.

По её словам, она была принята на работу в самоуправление осенью 2017 года. Сначала она консультировала рижан в клиентском центре на улице Бривибас, однако, через время появились новые обязанности: готовить текст, который будет опубликован на личной странице Ушакова.

"Число посетителей центра клиентов не было большим - два, три человека и это занимало полчаса. Оставшуюся часть дня меня занимала работа с этими [заданными в Facebook] вопросами", - говорит девушка.

Для подготовки ответов была создана специальная компьютерная программа и подключены сотрудники департамента и муниципальных учреждений. Именно от них можно было узнать подробную информацию.