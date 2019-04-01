Как звезды провели свои выходные

Русский TVNET предлагает узнать о том, как провели свои выходные представители российского шоу-бизнеса.
Вера Брежнева
Глюкоза
Вчера очень крутую посмотрели игру и поболели вместе с фанатами @avangard_inside. ;) На мне почти реликвия (это редчайшая хоккейная майка клуба «Авангард» сезона 2004/05 с именем Яромира Ягра). 🙏🏻 Хоть и команда Салават Юлаев была очень крепкой, победа осталась за Авангардом. 😋 Я признаюсь честно, все-таки люблю смотреть хоккей по телевизору, да и футбол тоже - там есть повторы и зум;)) 👩🏼 Хотя, конечно, атмосфера на стадионе неописуемая! Такие эмоции заряжают надолго!🔥🔥🔥
Ольга Бузова
Полина Гагарина
Регина Тодоренко
#успех Вот так я танцую, когда вам нравятся выпуски #пятницаСРЕГИНОЙ @prtshow Ссылка в профиле Я сейчас много задумываюсь об этой вечной гонке за успехом: «Как стать лучше», «как заработать миллион», «как ничего не делать и быть лучше всех», «думай и богатей». Читая такие книги , я ведь и сама частенько подбадриваю себя и тешу иллюзиями , что все делаю Мега круто 😁💪🏻. Ключевое слово - #ДЕЛАЮ. Разочарование от всего прочитанного наступает в момент практики, когда понимаешь , что над собой ещё нужно много работать и каждый день учиться, чтоб достичь успеха. Порой даже обидно становилось от того, что в мотивационной книге ты представляешь себя человеком с супер силой , а на деле... Прочитав тонну этой мотивационной литературы, я сделала вывод, что можно пролистать миллион страниц с полным чувством уверенности в себе, но только настоящие стрессовые ситуации дают нам возможность расти , развивать скорость мысли, скорость принятия решений, закаляют характер и двигают вперёд! Напишите в комментах название книги , которая изменила вашу жизнь, если такая есть ) #регинатодоренко #регинапутешественница
Настя Ивлеева
Светлана Лобода
Филипп Киркоров
Уютный, домашний, гостеприимный , тёплый, щедрый на аплодисменты , цветы и подарки город ВОЛОГДА, покорил вчера нас и несмотря на то что ВЕСНА все никак не наступит, вчера во ДВОРЦЕ СПОРТА было жаркое лето от взаимной энергетики и любви! Спасибо, замечательный город и зритель за настроение, а мы уже на подъезде в город РЫБИНСК, где через несколько часов покажем ПРЕМЬЕРУ нашего НОВОГО ШОУ «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» by @franco.dragone , и ненадолго прервём наш весенний супертур , чтобы подготовиться к Премии «ЖАРА» @zharatv 5 апреля ,в любимом «КРОКУСЕ» @crocuscityhall и конечно же успеть переехать в столицу любимой БЕЛАРУСИ - МИНСК, где уже 6 АПРЕЛЯ , в самом престижном и большом зале , многотысячной «МИНСК-АРЕНА» МЫ ПОКАЖЕМ ПРЕМЬЕРУ НАШЕГО НОВОГО ШОУ «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» и обязательно заедем в гости на телеканал «БЕЛАРУСЬ-1» @belteleradiocompany , на самое популярное телевизионное шоу «МАКАЕНКА,9» @makaenka9 к моему другу ЕВГЕНИЮ ПЕРЛИНУ @perlinman , но... это, как поётся в известной песне-«это завтра, а сегодня я вас расцелую...»... в РЫБИНСКЕ»... ЖДЁТЕ?😜 ОБОЖАЮ АПРЕЛЬ🕺🏻✌️🔥💐🎂🎉 Look by @kithversace Photo by @phot.on
Анна Седокова
И хотя уже через час на этой сцене ты @alex_svik и уже целовался с другой, я все равно очень благодарна тебе за наш #Шантарам . Петь ее с тобой на одной сцене - невероятное удовольствие. Давайте только договоримся, что на вашей свадьбе выступаю я 😉 Может и я с кем-то там поцелуюсь )) Спасибо за видео @kirill_54874 😘
Максим Галкин
Третий день съёмок 🤪 В павильоне жарко. Посмотрю в зеркало - хочу сразу сесть на диету 🤐 Посмотрю на бутерброд - хочу съесть 🤤 Прячу бутерброд 🥪 - через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы - мечтаю о прессе. На Пост не похоже, на диету тоже. Думаю - главное начать. Когда?🤔 Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник 🤪 Вот скажите мне, дайте совет, други, как начать перестать жрать? P.S. Не в тему: По приколу полистайте - дальше фантазии из твсерии #Яибашня
Валерия и Иосиф Пригожин
Сергей Жуков
Григорий Лепс
Ксения Собчак
Можно ли глядя на это фото предположить,что я собираюсь стать эмиром Катара? Вполне,если опубликование моей программы по переустройству моего любимого города влечет моментальные предположения РБК, что я выдвинула свою кандидатуру. Терять мне нечего,а сделать хорошего могу много. Поэтому на сайте ЭхоМосквы можете прочесть ,что мне кажется важным прямо сейчас «починить» и «исправить» в Петербурге.
Тимати
Баста
Ольга Серябкина
Лолита
Анна Плетнева