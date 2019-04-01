В США застрелен известный хип-хоп исполнитель

В 33-летнего мужчину выстрелили несколько раз, смерть была констатирована по приезду в больницу.

"В настоящее время у нас нет информации о подозреваемых, и мы предоставим более подробную информацию по мере их поступления", – сказали в полицейском управлении Лос-Анджелеса.

Настоящее имя исполнителя Эрмиас Асгедом. Он вырос в южной части Лос-Анджелеса и часто рассказывал о том, что был членом уличной банды в подростковом возрасте.

"Я вырос в бандитской культуре", – сказал он в интервью Los Angeles Times в 2018 году.

"Мы имели дело со смертью, с убийствами. Это было похоже на жизнь в зоне военных действий, где люди умирают, и все немного невосприимчивы к этому".

В 2019 году его альбом Victory Lap был номинирован на премию "Грэмми" как "Лучший хип-хоп альбом".