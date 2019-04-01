В США застрелен известный хип-хоп исполнитель

Американский рэп-певец Нипси Хассл (Nipsey Hustle) был убил накануне в Лос-Анджелесе возле своего магазина одежды. Сообщает Los Angeles Times.
В 33-летнего мужчину выстрелили несколько раз, смерть была констатирована по приезду в больницу.
"В настоящее время у нас нет информации о подозреваемых, и мы предоставим более подробную информацию по мере их поступления", – сказали в полицейском управлении Лос-Анджелеса.
Настоящее имя исполнителя Эрмиас Асгедом. Он вырос в южной части Лос-Анджелеса и часто рассказывал о том, что был членом уличной банды в подростковом возрасте.
"Я вырос в бандитской культуре", – сказал он в интервью Los Angeles Times в 2018 году.
"Мы имели дело со смертью, с убийствами. Это было похоже на жизнь в зоне военных действий, где люди умирают, и все немного невосприимчивы к этому".
В 2019 году его альбом Victory Lap был номинирован на премию "Грэмми" как "Лучший хип-хоп альбом".
Нипси Хассл был независимым хип-хоп исполнителем из Лос-Анджелеса, который прославился благодаря своим микстейпам.
В 2003 году начал читать рэп, а в 2005 году выпустил дебютный релиз Slauson Boy Vol. 1. Релиз наделал достаточно шума в локальном хип-хоп сообществе, и Нипси посчастливилось попасть на посмертный альбом 2Pac - Pac’s Life на трек International.