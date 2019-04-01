Пн, 1.04.2019
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Остапенко вылетела из топ-30 теннисисток мира

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Алёна Остапенко

ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко выпала из тридцатки лучших теннисисток в рейтинге WTA, опустившись на 31-е место.

21-летняя Остапенко опустилась сразу на 8 позиций и впервые с мая 2017 года она не входит в число 30 лучших теннисисток планеты.

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила 12-е место в рейтинге. До топ-10 ей не хватает всего 325 очков.

В первой десятке тоже произошло несколько изменений. Лидером рейтинга по-прежнему является Наоми Осака, а на вторую строчку поднялась Симона Халеп из Румынии, которая подвинула на одно место чешку Петру Квитову.

Каролина Плишкова из Чехии сделала рывок сразу на три позиции и расположилась на четвёртом месте. Пятой идёт немка - Ангелик Кербер.

Рейтинг WTA, версия от 1 апреля:

1. Наоми Осака (Япония) — 6021 очко,

2. Симона Халеп (Румыния) — 5782,

3. Петра Квитова (Чехия) — 5645,

4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5580,

5. Ангелика Кербер (Германия) — 5165,

6. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5050,

7. Элина Свитолина (Украина) — 5020,

8. Слоан Стивенс (США) — 4287,

9. Эшли Барти (Австралия) – 4275,

10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3595.

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