Остапенко вылетела из топ-30 теннисисток мира

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко выпала из тридцатки лучших теннисисток в рейтинге WTA, опустившись на 31-е место.
21-летняя Остапенко опустилась сразу на 8 позиций и впервые с мая 2017 года она не входит в число 30 лучших теннисисток планеты.
Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила 12-е место в рейтинге. До топ-10 ей не хватает всего 325 очков.
В первой десятке тоже произошло несколько изменений. Лидером рейтинга по-прежнему является Наоми Осака, а на вторую строчку поднялась Симона Халеп из Румынии, которая подвинула на одно место чешку Петру Квитову.
Каролина Плишкова из Чехии сделала рывок сразу на три позиции и расположилась на четвёртом месте. Пятой идёт немка - Ангелик Кербер.
Рейтинг WTA, версия от 1 апреля:
1. Наоми Осака (Япония) — 6021 очко,
2. Симона Халеп (Румыния) — 5782,
3. Петра Квитова (Чехия) — 5645,
4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5580,
5. Ангелика Кербер (Германия) — 5165,
6. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5050,
7. Элина Свитолина (Украина) — 5020,
8. Слоан Стивенс (США) — 4287,
9. Эшли Барти (Австралия) – 4275,
10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3595.