Хоккеисты Mogo во второй раз в истории стали чемпионами Латвии

В воскресенье, 31 марта, хоккейный клуб Mogo во второй раз в своей истории стал чемпионом Латвии.
Хоккеисты Mogo одержали победу в финальной серии над клубом Kurbads со счётом 4:2. Для Mogo это вторая победа в чемпионате Латвии за всю историю клуба. Впервые подобное им удалось сделать в 2015 году.
Победителем чемпионата Латвии стал Mogo, второе место занял Kurbads, третье - Zemgale"/LLU, а четвёртое Prizma.
Игроки Mogo не только стали обладателями золотых медалей чемпионата Латвии, но и получили возможность представлять Латвию в Континентальном кубке.