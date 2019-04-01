Пн, 1.04.2019
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Хоккеисты Mogo во второй раз в истории стали чемпионами Латвии

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ФОТО: Latvijas Hokeja federācija

В воскресенье, 31 марта, хоккейный клуб Mogo во второй раз в своей истории стал чемпионом Латвии.

Хоккеисты Mogo одержали победу в финальной серии над клубом Kurbads со счётом 4:2. Для Mogo это вторая победа в чемпионате Латвии за всю историю клуба. Впервые подобное им удалось сделать в 2015 году.

Победителем чемпионата Латвии стал Mogo, второе место занял Kurbads, третье - Zemgale"/LLU, а четвёртое Prizma.

Игроки Mogo не только стали обладателями золотых медалей чемпионата Латвии, но и получили возможность представлять Латвию в Континентальном кубке.

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