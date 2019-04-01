Министры: правительство не может вмешиваться в споры акционеров Olainfarm

На прошлой неделе председатель совета Olainfarm Павел Ребенок подтвердил агентству ЛЕТА, что международные акционеры компании обратились с письмом к премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министрам юстиции Янису Бордансу, экономики Ральфу Немиро, внутренних дел Сандису Гиргенсу, иностранных дел Эдгару Ринкевичу, выражая беспокойство в связи со сложившейся ситуацией.

В письме международные институциональные акционеры из США, Швеции и Эстонии выразили удивление ситуацией, когда, несмотря на официальные решения предприятия и заявления на бирже, акционеры единолично и спонтанно созвали собрание 1 апреля.

Борданс сказал агентству ЛЕТА, что письмо инвесторов получено и министерство рассматривает его, однако, с точки зрения министра, Минюст не должен реагировать на письмо, потому что для этого есть другие органы, например, Регистр предприятий и суды. Есть определенный порядок разрешения споров между акционерами. "Я не могу и не буду в них вмешиваться", - сказал он.

Немиро заявил агентству ЛЕТА, что с письмом не ознакомлен и считает, что правительство не должно вмешиваться в споры акционеров.

Правление Olainfarm объявило, что отменило запланированное на 1 апреля внеочередное собрание акционеров, так как при проверке списков акционеров выяснилось, что для запроса о его созыве нет юридического основания, то есть подписавшие его лица не являются акционерами Olainfarm.

На собрании 1 апреля акционеры Olainfarm планировали внести изменения в состав совета предприятия.