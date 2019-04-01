В Украине официально объявили второй тур президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины после подсчета 60% протоколов официально заявила, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей. В стране пройдет второй тур выборов президента, сообщает ТАСС.
"Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру - очень и очень короткий", - сообщила на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
На данный момент ЦИК Украины обработал 67,82% протоколов. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,40% голосов избирателей.
Вторую строчку занимает Порошенко с 16,34%. За ним с небольшим отрывом следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,09%.
Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко заявил, что параллельный подсчет голосов избирателей свидетельствует о том, что действующий глава государства набирает 16,4% голосов.
"Несмотря на массированное применение грязных методов агитации и черного пиара, Петр Порошенко уверенно выходит во второй тур президентских выборов", - написал представитель штаба Максим Саврасов в Facebook.
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Как свидетельствуют данные ЦИК, Порошенко сохранил лидерство только в трех областях страны, глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский уверенно лидирует в 19 регионах.
Порошенко занимает первые места в западных областях Украины. В Ивано-Франковской области за действующего президента проголосовали 21,89% избирателей. Всего в области обработано 64,02% бюллетеней. Во Львовской области посчитано 74,95% голосов, из них за Порошенко отданы 36,43%. В Тернопольской области глава государства набирает 24,42% из 82,67% обработанных бюллетеней.
Зеленский занимает первое место в украинской столице и в 19 областях страны: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской.
Также Зеленского выбрало большинство военнослужащих, размещенных в зоне конфликта в Донбассе.
На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей лидирует кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, который набирает на 11 часов в Донецкой области 35,36%, в Луганской области - 39,64%.
В понедельник представитель штаба Тимошенко, заместитель главы фракции "Батькивщина" в Верховной раде Сергей Соболев заявил, что штаб подозревает ЦИК в подтасовке голосов в пользу Порошенко.
Порошенко в своей речи после закрытия избирательных участков заявил, что "украинцы сломали российский сценарий первого тура", по которому "Москва рассчитывала" победить уже в первом туре. Действующий президент также заявил, что с 1 апреля начинает борьбу за победу во втором туре.