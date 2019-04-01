В Украине официально объявили второй тур президентских выборов

"Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру - очень и очень короткий", - сообщила на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

На данный момент ЦИК Украины обработал 67,82% протоколов. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,40% голосов избирателей.

Вторую строчку занимает Порошенко с 16,34%. За ним с небольшим отрывом следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,09%.

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко заявил, что параллельный подсчет голосов избирателей свидетельствует о том, что действующий глава государства набирает 16,4% голосов.

"Несмотря на массированное применение грязных методов агитации и черного пиара, Петр Порошенко уверенно выходит во второй тур президентских выборов", - написал представитель штаба Максим Саврасов в Facebook.

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Как свидетельствуют данные ЦИК, Порошенко сохранил лидерство только в трех областях страны, глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский уверенно лидирует в 19 регионах.

Порошенко занимает первые места в западных областях Украины. В Ивано-Франковской области за действующего президента проголосовали 21,89% избирателей. Всего в области обработано 64,02% бюллетеней. Во Львовской области посчитано 74,95% голосов, из них за Порошенко отданы 36,43%. В Тернопольской области глава государства набирает 24,42% из 82,67% обработанных бюллетеней.

Зеленский занимает первое место в украинской столице и в 19 областях страны: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской.

Также Зеленского выбрало большинство военнослужащих, размещенных в зоне конфликта в Донбассе.

На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей лидирует кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, который набирает на 11 часов в Донецкой области 35,36%, в Луганской области - 39,64%.

В понедельник представитель штаба Тимошенко, заместитель главы фракции "Батькивщина" в Верховной раде Сергей Соболев заявил, что штаб подозревает ЦИК в подтасовке голосов в пользу Порошенко.