Скандал Swedbank: между банком и прокуратурой начался конфликт

После того как прокуратура Швеции выдвинула обвинения против Swedbank в связи с нежеланием раскрыть важную информацию, адвокаты банка подчеркнули, что таким образом прокуратура нарушает законодательство Швеции.

Тем временем шведские СМИ сообщают, что именно правление банка решило не раскрывать информацию правоохранительным органам, таким образом вызвав конфликт с властями.

На прошлой неделе скандал с грязными деньгами в Swedbank разросся - объем сомнительных средств превысил 100 миллиардов долларов, и среди возможных получателей выгоды от нечистых сделок есть имя не только экс-президента Украины Виктора Януковича, но и бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Принимая во внимание обвинения, правление банка отправило в отставку исполнительного директора компании Биргитте Боннесен.

Шведские и эстонские надзорные органы активно расследуют всю доступную информацию, свое расследование начали и власти США.

Скандал заметно повлиял и на стоимость акций банка - с 20 февраля она упала почти на треть.

В воскресенье Swedbank сообщил, что начал сотрудничество с Nordia - юридической компанией, которая будет консультировать банк о дальнейших шагах во время расследования.

Издание Dagens Industri написало, что генеральный прокурор Швеции сообщил, что во время обыска руководство банка отказалось предоставить необходимую информацию.

Nordia со своей стороны заявила, что упреки со стороны прокуратуры не отвечают действительности - у банка есть право не разглашать информацию, особенно, если она касается личных данных клиента, таким образом решение прокуратуры получить документа противоречит законам Швеции.

Представитель Swedbank Франк Родо агентству Bloomberg прокомментировал, что решение о неразглашении информации правоохранительным органам приняло правление банка.

Прокуратура отмечает, что это первый случай, когда банк или другое предприятие отказывается выполнять решения правоохранительных органов. Информация о клиентах необходима для следствия.

Это в свою очередь вызвало вопросы о правильности решения правления банка. Несколько инвесторов банка выразили недовольство решениями правления, дав понять, что снятие с должности Боннесен не будет единственным.

Руководство Swedbank обвиняется в намеренных попытках ввести общество в заблуждение, чтобы скрыть истинные размеры отмывания денег.