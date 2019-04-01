Пн, 1.04.2019
История тюрьмы Браса начинается в 1905 году. За долгие годы эти кирпичные стены были местом отбывания наказания как для мужчин, так и для женщин и несовершеннолетних. Русский TVNET

В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков

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ФОТО: Pixabay

В Москве задержан бывший сотрудник полиции, похитевший двух девочек-подростков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД и собеседника в территориальном отделе полиции. 

СМИ сообщают, что в полицию обратились родственники 15-летних девочек, после того как те не отвечали на звонки. По заявлениям родственников, подростки гуляли в школьном дворе. 

Следствию удалось по камерам видеонаблюдения определить дом злоумышленника.

Пропавшие девочки нашлись в квартире 37-летнего Александра Казакова. Мужчина до 2011 года работал в патрульно-постовой службе, однако в 2011 году уволился по собственному желанию.

Мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Дело расследуется. 

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