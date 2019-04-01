В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков

В Москве задержан бывший сотрудник полиции, похитевший двух девочек-подростков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД и собеседника в территориальном отделе полиции.
СМИ сообщают, что в полицию обратились родственники 15-летних девочек, после того как те не отвечали на звонки. По заявлениям родственников, подростки гуляли в школьном дворе.
Следствию удалось по камерам видеонаблюдения определить дом злоумышленника.
Пропавшие девочки нашлись в квартире 37-летнего Александра Казакова. Мужчина до 2011 года работал в патрульно-постовой службе, однако в 2011 году уволился по собственному желанию.
Мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Дело расследуется.