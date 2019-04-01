Определена оптимальная частота стирки джинсов

По словам экспертов, нет необходимости стирать джинсы часто - достаточно делать это один раз в месяц. "Когда в 1873 году изобрели джинсовые брюки, их носили рабочие и шахтеры западной Америки. Стало быть, деним прочен и долговечен, так что его не надо стирать так часто, как думают многие. Вдобавок так вы сэкономите воду и энергию", - объяснили представители модного бренда.