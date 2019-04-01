Определена оптимальная частота стирки джинсов
Специалисты из американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды, сообщает Independent.
По словам экспертов, нет необходимости стирать джинсы часто - достаточно делать это один раз в месяц. "Когда в 1873 году изобрели джинсовые брюки, их носили рабочие и шахтеры западной Америки. Стало быть, деним прочен и долговечен, так что его не надо стирать так часто, как думают многие. Вдобавок так вы сэкономите воду и энергию", - объяснили представители модного бренда.
Кроме того, они рассказали об оптимальных условиях стирки джинсовых вещей.
"Выверните их наизнанку, положите в машину вместе с другой темной одеждой и включите режим с прохладной температурой. Используйте жидкое моющее средство, но без отбеливателя",
- советуют в Levi’s.
Напомним, в октябре 2018 года британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга. Для этого необходимо положить сухие вещи в сушильную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань и распрямит заломы и складки.