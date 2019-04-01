Пн, 1.04.2019
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Профсоюз игроков НБА встал на защиту Порзиньгиса

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Кристап Порзиньгис

ФОТО: AP/LETA

Профсоюз игроков НБА встал на защиту латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, который обвиняется в изнасиловании.

23-летний Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, которое произошло в феврале 2018 года. Представители латвийского баскетболиста все обвинения отрицают и подозревают пострадавшую девушку в вымогательстве денег.

Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс выразила слова поддержки в адрес Кристапа Порзиньгиса.

"Мы слышали об этих обвинениях уже какое-то время назад. Оценив заявления стороны обвинения и учитывая информацию, которая есть в нашем распоряжении, мы на стороне Кристапа", - заявила Робертс.

Напомним, что 30 марта стало изветно об обвинениях в изнасиловании в адрес латвийского спортсмена. Первым об этом написало издание The New York Post, которое ранее неоднократно писало неодназначные статьи о Порзиньгисе.

Как сообщает газета, Порзиньгис изнасиловал девушку 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки", в котором он повредил переднюю крестообразную связку.

Вернувшись после игры в свою квартиру, он пригласил к себе свою соседку, а затем совершил акт изнасилования. Полиция города Нью-Йорк начала расследование в отношении баскетболиста из Латвии.

Женщина о случившемся не сообщала больше года, так как Порзиньгис не заплатил ранее оговорённую сумму о молчании (68 000 долларов).

The New York Post также сообщает, чтово время акта изнасилования, спортсмен не стеснялся в выражениях и называл пострадавшую "моя сука" и "моя рабыня".

Напоним, что 23-летний Кристап Порзиньгис до сих пор не принимал участия в матчах НБА из-за ранее упомянутой травмы. В феврале он стал игроком клуба "Даллас".

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