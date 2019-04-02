Журнал "ЛЮБЛЮ!" отпраздновал свой 21-й день рождения
23 марта на ежегодном празднике индустрии красоты Expo Beauty MEETUP 2019 в универмаге ELKOR PLAZA отметил свой 21-й день рождения "Люблю!" - единственный еженедельный женский журнал на русском языке в Латвии.
Праздник получился веселым, ярким и незабываемым, поздравить свой любимый журнал пришли читатели, подписчики и друзья. Сюрпризом для детей и взрослых стала встреча с любимыми телегероями - актером Михаилом Карасиковым и его подопечным Тофиком.
Несмотря на то, что передачу "В гостях у Тофика" уже много лет не показывают по телевизору, ее помнят и до сих пор ждут возвращения. Сейчас за историями Тофика можно наблюдать на YouTube, его канал так и называется - "В гостях у Тофика".
Гости праздника были счастливы увидеть Тофика вживую, посмеяться над его шалостями, сфотографироваться с ним и погладить по пушистой шерстке.
Дамы были рады услышать модные советы от гуру стиля Жанны Дубской, пообщаться с ней и получить из рук автора книгу "Тайны рижанки" с автографом.
Праздничную атмосферу поддерживала популярная рижская певица Лиера Штейн, исполнившая несколько авторских песен.
Гвоздем программы стало модное дефиле, в котором приняли участие родители и дети. Конкурс нарядов проходил в трех номинациях: "Active - наш стиль жизни!", "Дискотека века" и "Бал цветов".
На импровизированный подиум вышли не только мамы с дочками, но и целые семьи. Неожиданно, но праздник женского журнала посетили и мужчины.
Папа Владислав Мельник с сыном Тимуром для модного дефиле подготовили целый номер и своим артистизмом покорили и жюри, и зрителей. Они заслуженно получили гран-при - семейный уик-энд в комплексе отдыха Juku dzirnavas.
Но самый большой сюрприз ожидал жительницу Валмиеры Илону Микельсоне, которая во время праздника подписалась на журнал и выиграла в лотерее возможность украшать обложку одного из номеров "Люблю!".
Праздник отшумел, призы и подарки получены, но
впереди еще специальный номер журнала "Люблю!", в котором все участники и победители смогут увидеть свои фотографии и сохранить их на память в семейных архивах.
Журнал "Люблю!" благодарит за помощь и поддержку: Elkor Plaza, Latexpo, Juku dzirnavas, а/о Dzintars, Muesli GRACI, арт-отель Sherlock, Oranges SPA, FIT20, "Всё Всегда Везде", молодежную организацию YoungFolks и ее волонтеров, маркетинговое агентство PR Linija, Elite Permanent Make-up Studio by Olga Rubinova, ведущих праздника Екатерину Смутову и Айгарса Магонса.