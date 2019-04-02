Журнал "ЛЮБЛЮ!" отпраздновал свой 21-й день рождения

Праздник получился веселым, ярким и незабываемым, поздравить свой любимый журнал пришли читатели, подписчики и друзья. Сюрпризом для детей и взрослых стала встреча с любимыми телегероями - актером Михаилом Карасиковым и его подопечным Тофиком.

Михаил Карасиков и Тофик ФОТО: Катерина Корсс

Несмотря на то, что передачу "В гостях у Тофика" уже много лет не показывают по телевизору, ее помнят и до сих пор ждут возвращения. Сейчас за историями Тофика можно наблюдать на YouTube, его канал так и называется - "В гостях у Тофика".

Гости праздника были счастливы увидеть Тофика вживую, посмеяться над его шалостями, сфотографироваться с ним и погладить по пушистой шерстке.

Дамы были рады услышать модные советы от гуру стиля Жанны Дубской, пообщаться с ней и получить из рук автора книгу "Тайны рижанки" с автографом.

Жанна Дубска ФОТО: Катерина Корсс

Праздничную атмосферу поддерживала популярная рижская певица Лиера Штейн, исполнившая несколько авторских песен.

Гвоздем программы стало модное дефиле, в котором приняли участие родители и дети. Конкурс нарядов проходил в трех номинациях: "Active - наш стиль жизни!", "Дискотека века" и "Бал цветов".

На импровизированный подиум вышли не только мамы с дочками, но и целые семьи. Неожиданно, но праздник женского журнала посетили и мужчины.

Папа Владислав Мельник с сыном Тимуром для модного дефиле подготовили целый номер и своим артистизмом покорили и жюри, и зрителей. Они заслуженно получили гран-при - семейный уик-энд в комплексе отдыха Juku dzirnavas.

ФОТО: Катерина Корсс

Но самый большой сюрприз ожидал жительницу Валмиеры Илону Микельсоне, которая во время праздника подписалась на журнал и выиграла в лотерее возможность украшать обложку одного из номеров "Люблю!".

Праздник отшумел, призы и подарки получены, но

впереди еще специальный номер журнала "Люблю!", в котором все участники и победители смогут увидеть свои фотографии и сохранить их на память в семейных архивах.