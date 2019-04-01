Полиция сегодня проведет круглосуточный марафон контроля скорости

Рейды, во время которых особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения, начнутся в 6 часов утра на всей территории страны.

Такая акция одновременно пройдет в 26 европейских странах. Ее цель - привлечь внимание общественности к тому, что превышение разрешенной скорости создает опасность для участников дорожного движения.

Каждый день на дорогах Латвии полицейские в среднем задерживают около 200 водителей, которые превысили разрешенную скорость движения. В целом за 2018 год полиция составила 73 000 протоколов об административном правонарушении за превышение скорости. В эту статистику не включены нарушения, зарегистрированные фоторадарами.