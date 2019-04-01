В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере
В Польше группа католических священников развели костёр, где сожгли книги. Сожжёные книги, как они утверждают, являются богохульными. Книги Джоан Роулинг о юном волшебнике тоже вошли в их число.
В число сожженных книг также попали "Сумерки" Стефани Майер.
Священники в социальной сети Facebook опубликовали фотографии с этого мероприятия, а также цитаты из Священного писания.
На фотографиях видно, что в огне сжигают несколько книг, африканскую традиционную маску, зонтик Hello Kitty и другие предметы.
По данным агентства AFP, священники попросили прихожан церкви принести предметы, связанные с негативной энергией и суеверием, в том числе амулеты удачи. В воскресенье эти предметы сожгли.
Представители польской католической церкви признали, что инцидент произошёл, но подробной информации не предоставили.
Пользователи соцсетей в Польше, на случившееся отреагировали противоречиво. Некоторые выразили возмущение по поводу сжигания книг в 21-м веке, другие защищали произошедшее.