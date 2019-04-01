Кубок Гагарина: СКА обыграл ЦСКА в овертайме

Счёт в матче был открыт на последней секунде первого периода - Павел Карнаухов воспользовался грубой ошибкой защитника СКА Патрика Херсли и поразил ворота хозяев.

Во втором периоде хоккеисты СКА смогли отыграться, но после видеоповтора судья отменил гол хозяев - Наиль Якупов поразил ворота соперника коньком. Тем не менее, на 28-й минуте СКА всё-таки удалось сравнять благодаря шайбе Александра Барабанова.

В оставшееся время голов не последовало и победителя матча определил овертайм, в котором победу СКА принёс точный бросок Николая Прохоркина. Таким образом, общий счёт в серии стал 2:1 в пользу московских "армейцев". Следующая игра пройдёт в Санкт-Петербурге.