Кубок Гагарина: СКА обыграл ЦСКА в овертайме
1 апреля состоялся третий финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в которой СКА одолел ЦСКА в овертайме (2:1) и сократил отставание в серии.
Счёт в матче был открыт на последней секунде первого периода - Павел Карнаухов воспользовался грубой ошибкой защитника СКА Патрика Херсли и поразил ворота хозяев.
Во втором периоде хоккеисты СКА смогли отыграться, но после видеоповтора судья отменил гол хозяев - Наиль Якупов поразил ворота соперника коньком. Тем не менее, на 28-й минуте СКА всё-таки удалось сравнять благодаря шайбе Александра Барабанова.
В оставшееся время голов не последовало и победителя матча определил овертайм, в котором победу СКА принёс точный бросок Николая Прохоркина. Таким образом, общий счёт в серии стал 2:1 в пользу московских "армейцев". Следующая игра пройдёт в Санкт-Петербурге.
Расписание финальных матчей конференций:
- 02.04 Салават Юлаев - Авангард
- 03.04 СКА - ЦСКА
- 04.04 Салават Юлаев - Авангард
- 05.04 ЦСКА - СКА