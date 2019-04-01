В США поломался самолет правительства Германии

В Нью-Йоркском аэропорту сломался самолёт немецкого правительства, на борту которого находился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Самолёт не смог сам припарковаться, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на газету Die Zeit.
Сообщается, что у Airbus A340 лопнуло колесо, потому была получена просьба отбуксировать лайнер на стоянку.
"У нас возникли проблемы с колесом шасси, поэтому нас пришлось отбуксировать" - сообщил пилот самолета.
Как сообщается, лайнер был на капитальном ремонте четыре месяца.
Из-за неполадки министр иностранных дел Германии должен был пропустить открытие неформального заседания Совета Безопасности ООН.
В СМИ неоднократно сообщалось, что в последние годы немецким правительственным самолётам часто приходилось сталкиваться с техническими проблемами.