Недвижимости и накоплений нет. А что есть в декларации Пуце?

Доходы министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце ("Для развития/За!") в прошлом году составили 37 192 евро, свидетельствует его декларация должностного лица, поданная СГД.
Большую часть доходов - 20 619 евро - Пуце получил от принадлежащей ему компании Epko.
Согласно данным Firmas.lv, предприятие зарабатывает предоставлением юридических услуг.
Также 10 506 евро Пуце заработал будучи депутатом Рижской думы, еще 5105 евро за работу в Сейме.
Зарплату министр также получал за работу преподавателем в Латвийском университете, а также чуть более 300 евро он получил от Госкассы.
Пуце принадлежат доли капитала в Epko, а также легковой автомобиль Toyota Rav4 2014 года выпуска.
Долговые обязательства Пуце превышают 29 000 евро, а также он заключил договор об общем займе на сумму 81 600 евро.
Помимо этого он выдал заём в размере 40 815 евро.
У министра не зарегистрирована недвижимость и нет накоплений.