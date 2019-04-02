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Недвижимости и накоплений нет. А что есть в декларации Пуце?

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Юрис Пуце

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

​Доходы министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце ("Для развития/За!")  в прошлом году составили 37 192 евро, свидетельствует его декларация должностного лица, поданная СГД.

Большую часть доходов - 20 619 евро - Пуце получил от принадлежащей ему компании Epko.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие зарабатывает предоставлением юридических услуг. 

Также 10 506 евро Пуце заработал будучи депутатом Рижской думы, еще 5105 евро за работу в Сейме.

Зарплату министр также получал за работу преподавателем в Латвийском университете, а также чуть более 300 евро он получил от Госкассы. 

Пуце принадлежат доли капитала в Epko, а также легковой автомобиль Toyota Rav4 2014 года выпуска.

Долговые обязательства Пуце превышают 29 000 евро, а также он заключил договор об общем займе на сумму 81 600 евро.

Помимо этого он выдал заём в размере 40 815 евро.

У министра не зарегистрирована недвижимость и нет накоплений.

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