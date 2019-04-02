Памятник Победы: Сейм рассмотрит инициативу о демонтаже, Жданок подаст подписи против

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня, 2 апреля, начнет рассматривать подписанную более 10 000 жителей инициативу за демонтаж памятника Победы, свидетельствует повестка дня работы комиссии.
Сбор подписей был начат в 2017 году Угисом Полисом, который напоминает, что памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии. Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации, до сих пор находится в Риге.
"В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется Кремлем", - указывает автор инициативы.
Он считает, что памятник Победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии". То, что он еще стоит в столице - это "плевок в лицо всем латышам и латышским воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов".
Тем временем под инициативой лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок в защиту памятников борцам с нацизмом на портале Manabass.lv подписались уже более 21 000 жителей, и сегодня она подаст инициативу в секретариат Сейма.
"Сейчас в публичном пространстве все громче звучат призывы снести памятники борцам против нацизма, способствующие расколу общества и угрожающие единству Европы", - отмечает Жданок.
"Латвия должна быть едина с остальной Европой и законом гарантировать сохранение памятников борцам с нацизмом", - подчеркивает автор инициативы.
Жданок призывает Сейм разработать закон о защите памятников и мемориальных сооружений и включить в него раздел о сохранении памятников борцам с нацизмом.