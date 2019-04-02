Месси - вне конкуренции. Аргентинец зарабатывает больше всех в мировом футболе

По информации издания, самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2018/2019 стал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Доход аргентинца до вычета налогов составляет 130 млн евро в год. Сумма основывается на зарплате футболиста в клубе и многочисленных рекламных контрактах.

Вторым в списке идёт нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду, который за прошлый год пополнил свой счёт на 113 млн евро. Интересно, что в Турине Роналду зарабатывает на 10 млн больше, чем в Мадриде.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых футболистов планеты бразилец Неймар. За прошлый сезон игрок "ПСЖ" заработал 91,5 млн евро.

В топ-5 также вошли Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико" (44 млн) и Гарет Бэйл из мадридского "Реала" (40,2 млн).

Самым высокооплачиваемым тренером стал аргентинец Диего Симеоне. Главный тренер "Атлетико" в прошлом году заработал 41 млн евро. На второй строчке расположился бывший наставник "МЮ" Жозе Моуринью (31 млн), а на третьей - бывший тренер "Монако" Тьерри Анри (25,5 млн).

В пятёрку тренеров также вошли Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 24 млн) и Эрнесто Вальверде ("Барселона", 23 млн).