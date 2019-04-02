В Приекульском крае за эксплуатацию двух дояров судят крестьянина

В Приекульском крае в эксплуатировании двух двух дояров обвиняется 31-летний крестьянин Дайнис Гиптес, сообщает газета Latvijas Avīze.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье 154 Уголовного кодекса о торговле людьми.
Прокурор Улдис Цинкманис сообщил, что Гиптерс на ферме Mežmaļi эксплуатировал и удерживал двух человек: 60-летних Гунарса и Агриту.
Обвиняемый создал для проживания Гунарса неподходящие условия без туалета и отопления, а так же обещал платить 18 евро в день без рабочего договора.
Гунарс несколько недель работал безвозмездно, зависел от обстоятельств и верил обещаниям об оплате. Его обманывали, что за молоко не было получено денег, потому ему не могут заплатить, поясняет Latvijas Avīze.
По крайней мере, в течение двух недель единственным источником пропитания для мужчины было молоко и еда от соседей, пишет газета. В свою очередь, когда Гунарс потребовал зарплату, обвиняемый угрожал связями в полиции.
Гунарс в суде признался, что особо силой его не держали и он мог уйти прочь, что и сделал.
Сейчас в суде он требует от Гиптерса зарплату в размере 1098 евро и компенсацию морального ущерба в размере 1500 евро.
В похожую ситуацию попала и Агрита, прибывшая на ферму в декабре 2016 года. Ей обещали платить 15 евро в день.
Женщине было негде жить, таким образом обвиняемый использовал её, пишет газета.
За работу до апреля 2017 года Гиптерс заплатил ей 50 евро и два раза в неделю привозил еду. Женщина считает, что за работу ей не заплатили 2500 евро, а также она просит 5000 евро моральной компенсации.
За время работы женщины, Гиптерс за молоко получил более 12 000 евро, поясняет Latvijas Avīze.
Именно Агрита написала заявление в Государственную инспекцию труда, после того как ферму посетила полиция. Обратиться в полицию её попросил брат матери обвиняемого, который в один день встретил на ферме изнуренную Агриту. Он сдаёт племяннику в аренду свою ферму.
Обоим потерпевшим государство выплатило компенсацию в размере 1330 евро.
Обвиняемый своей вины не признаёт.