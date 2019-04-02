Наркобарон из Латвии: "Меня хотят убрать любыми средствами"

Роланд Привертс, который в свое время стал известен в качестве наркобарона и наркокурьера в середине марта был избит в Боливии. В разговоре журналу Privātā Dzīve он сообщил, что это была попытка нападения, а не несчастный случай.
Привертс уверен, что его хотели убить. "Чувствую себя в опасности (..). Я уверен, что меня хотят убрать любыми средствами", -говорит он.
На публичных фотографиях видно, что у Привертса сломана нога, синяк под глазом и другие серьёзные травмы.
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Как свидетельствует архив агентства LETA за преступления, связанные с наркотиками Привертс несколько раз сидел в тюрьме.
В 1999 году Привертс его задержали в аэропорту Рига вместе с главой Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой с наркотиками.
В 2004 году Привертса задержали в Эквадоре с 894 граммами кокаина. Там за это преступление предусмотрен пожизненный срок, но мужчина отделался пятью годами лишения свободы.
В 2009 году он снова попался на очередной попытке провоза наркотиков, за что в том же году был осужден на семь лет в Финляндии, но его освободили досрочно за хорошее поведение.
В январе 2019 года Привертс презентовал автобиографическую книгу под названием "Ничего не бойся".
ФОТО: Презентация книги Роландса Привертса "Ничего не бойся".