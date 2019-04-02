Вт, 2.04.2019
Режиссер Брэйди Корбет просто отразил нашу современную культуру такой, какая она есть - фальшивой, лживой, продажной и готовой сделать сенсацию на любой трагедии. Раиса Смирнова, редактор раздела "Звезды" о картине "Голос Люкс" (Vox Lux)

Наркобарон из Латвии: "Меня хотят убрать любыми средствами"

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Роландс Привертс

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Роланд Привертс, который в свое время стал известен в качестве наркобарона и наркокурьера в середине марта был избит в Боливии. В разговоре журналу Privātā Dzīve он сообщил, что это была попытка нападения, а не несчастный случай.

Привертс уверен, что его хотели убить. "Чувствую себя в опасности (..). Я уверен, что меня хотят убрать любыми средствами", -говорит он.

На публичных фотографиях видно, что у Привертса сломана нога, синяк под глазом и другие серьёзные травмы. 

Галерея: Внимание! В галерее нелицеприятные кадры

Как свидетельствует архив агентства LETA за преступления, связанные с наркотиками Привертс несколько раз сидел в тюрьме.

В 1999 году Привертс его задержали в аэропорту Рига вместе с главой Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой с наркотиками.

В 2004 году Привертса задержали в Эквадоре с 894 граммами кокаина. Там за это преступление предусмотрен пожизненный срок, но мужчина отделался пятью годами лишения свободы. 

В 2009 году он снова попался на очередной попытке провоза наркотиков, за что в том же году был осужден на семь лет в Финляндии, но его освободили досрочно за хорошее поведение. 

В январе 2019 года Привертс презентовал автобиографическую книгу под названием "Ничего не бойся".

ФОТО: Презентация книги Роландса Привертса "Ничего не бойся".

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