Вт, 2.04.2019
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В Вильнюсе состоится форум Rail Baltica

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В Вильнюсе 3-4 апреля будет проходить глобальный форум железнодорожного проекта Rail Baltica, на котором соберутся более 700 руководителей, представителей предприятий и экспертов со всей Европы, сообщили агентству LETA представители совместного предприятия стран Балтии RB Rail.

На форуме будет обсуждаться региональный потенциал Rail Baltica и развитие транспортной инфраструктуры в Европе.

На открытии выступит руководитель генерального директората Еврокомиссии по вопросам транспорта Хенрик Хололей. В дискуссиях примут участие министры транспорта Латвии и Литвы, представители министерств транспорта Польши и Финляндии.

В первый день форума предусмотрена рабочая сессия о финансировании европейских инфраструктурных проектов в будущем, а также дискуссия об управлении железнодорожной инфраструктурой. День завершится сессией о развитии проекта Rail Baltica в Польше и Финляндии.

Во второй день будут обсуждаться детальные планы Rail Baltica в 2019 году и актуальные проблемы в каждой из стран.

В форуме примут участие представители 30 государств и 302 предприятий, 105 государственных учреждений и негосударственных организаций.

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