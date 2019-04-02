Вт, 2.04.2019
Режиссер Брэйди Корбет просто отразил нашу современную культуру такой, какая она есть - фальшивой, лживой, продажной и готовой сделать сенсацию на любой трагедии. Раиса Смирнова, редактор раздела "Звезды" о картине "Голос Люкс" (Vox Lux)

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Видео: Камеры зафиксировали убийство рэпера Нипси Хассла

Видео: Камеры зафиксировали убийство рэпера Нипси Хассла

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: AFP/ ekrānuzņēmums no video

В воскресенье в Лос-Анджелесе рядом со своим магазином одежды Marathon Clothing был застрелен известный американский рэп-исполнитель Нипси Хассл. В Сети появилось видео этого трагического момента.

Камеры расположенные на здании рядом засняли мужчину в темной рубашке, который приближался к рэперу и его друзьям, пока они стояли рядом с белым автомобилем у магазина. 

Через несколько минут видно, как Хассл падает на землю, а несколько мужчин прячутся от выстрелов. На видео мужчина сначала стреляет с расстояния, а потом приближается и делает несколько выстрелов вблизи. 

Стрелок после нападения пнул ногой тело артиста, а потом сел в автомобиль и уехал с места преступления. 

Нипси Хассл получил ранения в голову и живот. ранены еще двое человек, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии. 

Полиция предполагает, что Хассл знал нападавшего, возможно, ранее у них был конфликт. 

До инцидента рэпер писал в Twitter, что "сильные враги - благословение".

Магазин Marathon Clothing был открыт в 2017 году.

В 2019 году его альбом Victory Lap был номинирован на премию "Грэмми" как "Лучший хип-хоп альбом". 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ