Видео: Камеры зафиксировали убийство рэпера Нипси Хассла

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В воскресенье в Лос-Анджелесе рядом со своим магазином одежды Marathon Clothing был застрелен известный американский рэп-исполнитель Нипси Хассл. В Сети появилось видео этого трагического момента.
Камеры расположенные на здании рядом засняли мужчину в темной рубашке, который приближался к рэперу и его друзьям, пока они стояли рядом с белым автомобилем у магазина.
Через несколько минут видно, как Хассл падает на землю, а несколько мужчин прячутся от выстрелов. На видео мужчина сначала стреляет с расстояния, а потом приближается и делает несколько выстрелов вблизи.
Стрелок после нападения пнул ногой тело артиста, а потом сел в автомобиль и уехал с места преступления.
Нипси Хассл получил ранения в голову и живот. ранены еще двое человек, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Полиция предполагает, что Хассл знал нападавшего, возможно, ранее у них был конфликт.
До инцидента рэпер писал в Twitter, что "сильные враги - благословение".
Магазин Marathon Clothing был открыт в 2017 году.
В 2019 году его альбом Victory Lap был номинирован на премию "Грэмми" как "Лучший хип-хоп альбом".