Видео: Камеры зафиксировали убийство рэпера Нипси Хассла

Камеры расположенные на здании рядом засняли мужчину в темной рубашке, который приближался к рэперу и его друзьям, пока они стояли рядом с белым автомобилем у магазина.

Через несколько минут видно, как Хассл падает на землю, а несколько мужчин прячутся от выстрелов. На видео мужчина сначала стреляет с расстояния, а потом приближается и делает несколько выстрелов вблизи.

Стрелок после нападения пнул ногой тело артиста, а потом сел в автомобиль и уехал с места преступления.

Нипси Хассл получил ранения в голову и живот. ранены еще двое человек, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция предполагает, что Хассл знал нападавшего, возможно, ранее у них был конфликт.

До инцидента рэпер писал в Twitter, что "сильные враги - благословение".