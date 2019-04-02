Вт, 2.04.2019
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Главный бухгалтер предприятия обвиняется в отмывании почти миллиона евро

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ФОТО: Pixabay

Прокуратура передала уголовное дело в суд Видземского предместья Риги, в котором два человека обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 800 000 евро. 

Согласно обвинениям, события происходили в 2015 году. Обвиняемый был главным бухгалтером учреждения и решил обманом получить средства учреждения. Так как в его должности входило приготовление платежных документов, обвиняемый решил подделать платежи о рассчитанном объеме своей заработной платы, проинформировала агентство LETA представитель Генпрокуратуры Лаура Маевска. 

В случае, если бы кто-то заметил, обвиняемый планировал списать это на ошибку описания. Всего вместе обвиняемый украл денег на сумму 43 204 евро.

Хищение денег в крупных размерах обвиняемый совершал вместе с ещё одним человеком. Они договорились, что один из них поменяет название своего предприятия на схожее с партнёром. Главный бухгалтер подготовил и подтвердил платежные поручения, которые не соответствовали фактическим обстоятельствам. Таким образом, они оба украли 884 839 евро, из которых 851 593 легализировали, перечислив на разные счета.

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