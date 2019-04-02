28 ножевых ранений. В Межапарке убили бездомного, не поделив мусор

Около шести вечера 1 апреля сотрудники правоохранительных органов в Межапарке заметили бегущего пьяного мужчину, похожего на бездомного.

Полицейские подошли к нему, чтобы выяснить, что случилось. Мужчина ответил, что у него дома находится труп.

Полицейские прибыли по указанному адресу, в заброшенный частный дом, где действительно находился мёртвый мужчина с признаками насильственной смерти.

Там же спал ещё один сильно выпивший мужчина.

Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, на место прибыли сотрудники отдела Криминальной полиции.

Стражи порядка выяснили, что в результате совместного распития алкоголя между тремя бездомными произошёл спор о разделе территории, точнее о том, кто над каким мусорником будет "хозяйничать".

В результате горячего спора, мужчину 1958 года рождения пырнули ножом 28 раз, а также ударили по голове тупым предметом, после чего он умер.

В подозрении на убийство оба мужчины были задержаны и доставлены в полицейский участок.

В момент задержания у мужчин в крови находилось 3,2 и 3,4 промилле алкоголя.

Задержанные мужчины 1987 и 1974 года рождения. Один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за административные нарушения (мелкое хулиганство и кражи из торговых мест).

Второй же был призван к ответственности за вождение в нетрезвом виде и другие нарушения.

В связи со случившимся начат уголовный процесс. За преступление мужчинам грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с последующим полицейским надзором в течение трёх лет, с конфискацией имущества или без.