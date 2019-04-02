28 ножевых ранений. В Межапарке убили бездомного, не поделив мусор

В Межапарке во время совместного распития алкоголя с особой жестокостью был убит мужчина. Двоих бездомных задержали. Мужчине были нанесены 28 ножевых ранений. Ссора между бездомными началась из-за раздела территории с мусорными баками.
Около шести вечера 1 апреля сотрудники правоохранительных органов в Межапарке заметили бегущего пьяного мужчину, похожего на бездомного.
Полицейские подошли к нему, чтобы выяснить, что случилось. Мужчина ответил, что у него дома находится труп.
Полицейские прибыли по указанному адресу, в заброшенный частный дом, где действительно находился мёртвый мужчина с признаками насильственной смерти.
Там же спал ещё один сильно выпивший мужчина.
Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, на место прибыли сотрудники отдела Криминальной полиции.
Стражи порядка выяснили, что в результате совместного распития алкоголя между тремя бездомными произошёл спор о разделе территории, точнее о том, кто над каким мусорником будет "хозяйничать".
В результате горячего спора, мужчину 1958 года рождения пырнули ножом 28 раз, а также ударили по голове тупым предметом, после чего он умер.
В подозрении на убийство оба мужчины были задержаны и доставлены в полицейский участок.
В момент задержания у мужчин в крови находилось 3,2 и 3,4 промилле алкоголя.
Задержанные мужчины 1987 и 1974 года рождения. Один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за административные нарушения (мелкое хулиганство и кражи из торговых мест).
Второй же был призван к ответственности за вождение в нетрезвом виде и другие нарушения.
В связи со случившимся начат уголовный процесс. За преступление мужчинам грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с последующим полицейским надзором в течение трёх лет, с конфискацией имущества или без.
Роль каждого мужчины в преступлении пока ещё выясняется. Оба задержанных в данный момент находятся в изоляторе. 3 апреля будет решаться вопрос о применимой к ним мере пресечения.