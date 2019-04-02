Саша Савельева ответила на шумиху вокруг рождения сына

В конце прошлого года в Сети появились слухи о том, что российская певица Александра Савельева ждет первенца. Сама она не распространялась по этому поводу, однако поклонники не переставали находить доказательства своей правоты. И вот на днях российские СМИ сообщили, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. А вчера, 1 апреля, певица разместила в соцсетях интересный пост.