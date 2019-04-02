Саша Савельева ответила на шумиху вокруг рождения сына
В конце прошлого года в Сети появились слухи о том, что российская певица Александра Савельева ждет первенца. Сама она не распространялась по этому поводу, однако поклонники не переставали находить доказательства своей правоты. И вот на днях российские СМИ сообщили, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. А вчера, 1 апреля, певица разместила в соцсетях интересный пост.
Напомним, 27 марта издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Савельева родила сына в московском перинатальном центре "Мать и дитя".
По словам инсайдеров, малыш появился на свет с небольшим весом - всего 2 килограмма, поэтому его на время поместили в отделение реанимации.
Журналисты предположили, что первенец солистки группы "Фабрика" появился на свет раньше срока. При этом ни сама Саша, ни Кирилл никаких комментариев относительно своего нового статуса не давали и молчат до сих пор.
Но вот 1 апреля в Instagram-аккаунте Савельевой появился неожиданный снимок, на котором ее супруг запечатлен с огромным животом.
"Инсайдерское фото. Предоставлено анонимным источником из близкого окружения пары", - шутливо подписала этот кадр Саша,
судя по всему, намекая на то, чтобы их семью оставили в покое.
"Саша, молодец, тонко поставила на место тех, кого надо!", "Хороший ответ общественности!" - оценили поклонники юмор исполнительницы.