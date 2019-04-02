Полиция просит помощи в поиске пропавшего подростка

Государственная полиция просит помощи жителей в поиске пропавшего Кристапса Пойканса. Сотрудники полиции допускают, что он находится в Риге. Об этом сообщила агентству LETA представитель Госполиции Илзе Моте.
Молодой человек 2005 года рождения отправился школу-интернат Адамова в Резекнеском крае, однако в школе не появился. Нынешнее месторасположение подростка неизвестно.
Подросток худощавого телосложения, на правой стороне головы — шрам. Рост пропавшего примерно 1,50. На нём были синие спортивные штаны, синие кроссовки и чёрная куртка.
Последняя информация свидетельствует, что подросток находится в Риге. С ним, возможно, вместе ещё с два подростка — мальчик и девочка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мальчика, просят звонить по телефону 110, 64101200 или обращаться в ближайшее отделение полиции.