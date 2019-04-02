Вт, 2.04.2019
По сути, мосты, дороги, трамваи и ямы - годами за эту сферу в Рижской думе отвечал никто иной, как Вадим Баранник. Русский TVNET

Полиция просит помощи в поиске пропавшего подростка

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи жителей в поиске пропавшего Кристапса Пойканса. Сотрудники полиции допускают, что он находится в Риге. Об этом сообщила агентству LETA представитель Госполиции Илзе Моте.

Молодой человек 2005 года рождения отправился школу-интернат Адамова в Резекнеском крае, однако в школе не появился. Нынешнее месторасположение подростка неизвестно.

Подросток худощавого телосложения, на правой стороне головы — шрам. Рост пропавшего примерно 1,50. На нём были синие спортивные штаны, синие кроссовки и чёрная куртка.

Последняя информация свидетельствует, что подросток находится в Риге. С ним, возможно, вместе ещё с два подростка — мальчик и девочка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мальчика, просят звонить по телефону 110, 64101200 или обращаться в ближайшее отделение полиции.

ФОТО: Valsts policija

Читать также

Актуально

НАВЕРХ