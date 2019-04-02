Россиянин обновил очередной рекорд НХЛ

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) против "Оттавы" (5:2).
25-летний Кучеров довёл количество набранных очков за сезон до 125 (39+86). До россиянина подобное достижение продемонстрировал Джо Торнтон из "Сан-Хосе Шаркс" в сезоне-2005/2006.
Чтобы превзойти достижение Александра Могильного (127 очков в сезоне-1992/93) и установить новый российский рекорд результативности, в трех оставшихся матчах Кучерову необходимо набрать 3 очка.
Кучеров также лидирует в споре бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. В споре снайперов на первом месте также расположился представитель России Александр Овечкин, который забросил 51 шайбу в нынешнем сезоне.