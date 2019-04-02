Россиянин обновил очередной рекорд НХЛ

25-летний Кучеров довёл количество набранных очков за сезон до 125 (39+86). До россиянина подобное достижение продемонстрировал Джо Торнтон из "Сан-Хосе Шаркс" в сезоне-2005/2006.

Чтобы превзойти достижение Александра Могильного (127 очков в сезоне-1992/93) и установить новый российский рекорд результативности, в трех оставшихся матчах Кучерову необходимо набрать 3 очка.