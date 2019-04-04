В Ригу вернутся группы SepticFlesh и Krisiun

Состав группы Septicflesh: Спирос "Сет" Антониу, Сотирис Вагенас, Христос Антониу и Керим Лехнер.

Название предложил друг Спироса Антониу, однако Сотирис Вагенас был категорически не согласен с таким именем группы, считая его слишком дэт-металическим - в итоге коллектив стал называться SepticFlesh.

Группа оказала огромное влияние на метал-сцену в Греции и является третьей по значимости метал-группой страны (после Rotting Christ и Necromantia).

Сами музыканты говорят, что творчество их не кормит: практически всем музыкантам приходится работать где-то еще, чтобы как-то заработать себе на достойную жизнь.

В интервью изданию Hitkiller.com артисты сказали, что к своему делу они подходят крайне ответственно.

"Мы перфекционисты: либо делать свое дело хорошо, либо не делать ничего. У нас очень плотная, мощная стена звука. И чтобы сыграть шоу с оркестром, нужно сначала нанять этот оркестр, потом долго репетировать, арендовать серьезный концертный зал... Нам нужно, чтобы все было хорошо на сто процентов, 99 не подойдет", - говорили музыканты.

На данный момент у коллектива 10 полноформатных альбомов, кроме синглов и EP.

Krisiun - бразильская дэт-метал группа, основанная братьями Алексом Камарго, Моисесом Колесне и Максом Колесне. Эти трое бразильцев представляют собой могучий метал-союз. Их композиции преимущественно атмосферные, мощные и техничные.

Коллектив выступит в Риге уже не в первый раз. Музыканты привезут свой последний альбом Scourge of the Enthroned.