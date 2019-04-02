Военный полигон в Скрунде расширят

Правительство во вторник разрешило Министерству обороны начать отчуждение недвижимости для расширения Скрундского военного полигона.
Для расширения территории расположенного в окрестностях Скрунды полигона "Межайне" правительство разрешило Минобороны начать отчуждение недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц в Скрундском и Кулдигском крае, а также перенять во владение у Министерства земледелия государственную недвижимость в Скрундском и Кулдигском крае.
Эти земельные участки находятся в Ранькской, Рудбаржской и Лайдской волостях. Их размеры пока не сообщаются.
В январе 2018 года Минобороны переняло у самоуправления Скрундского края территорию полигона "Межайне" для создания регионального полигона.