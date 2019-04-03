Ср, 3.04.2019
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Популярному музыканту в Старой Риге сломали челюсть

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Микс Галвановскис

ФОТО: https://www.facebook.com/miks.galvanovskis

Неприятный инцидент произошел с местным исполнителем Миком Галвановским в Вецриге - завязалась драка и артисту сломали челюсть.

Музыкант сообщил в соцсетях, что выход альбома откладывается, так как из-за травмы он не может петь.

"В одном из рижских клубов произошел инцидент - на меня напали сзади. Самое глупое, что я не был задействован в конфликте. Я просто оказался не в том месте и не в то время", - рассказал артист изданию Privātā Dzīve.

Мику пришлось обратиться в больницу, но он уже получил денежную компенсацию от своего обидчика. 

"Виновником был знакомый мне человек. Это было недоразумение, он просто не понимал, что делает. Он сам был готов оплатить лечение и все расходы, поэтому я не заявил в полицию".

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