Популярному музыканту в Старой Риге сломали челюсть

Неприятный инцидент произошел с местным исполнителем Миком Галвановским в Вецриге - завязалась драка и артисту сломали челюсть.
Музыкант сообщил в соцсетях, что выход альбома откладывается, так как из-за травмы он не может петь.
"В одном из рижских клубов произошел инцидент - на меня напали сзади. Самое глупое, что я не был задействован в конфликте. Я просто оказался не в том месте и не в то время", - рассказал артист изданию Privātā Dzīve.
Мику пришлось обратиться в больницу, но он уже получил денежную компенсацию от своего обидчика.
"Виновником был знакомый мне человек. Это было недоразумение, он просто не понимал, что делает. Он сам был готов оплатить лечение и все расходы, поэтому я не заявил в полицию".