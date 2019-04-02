Суд постановил освободить Мартинсонса под залог

Адвокат Мартинсонса Дидзис Вилемсонс сказал агентству ЛЕТА, что надеется внести залог в ближайшее время и уже собирает нужную сумму.

В начале декабря суд Видземского предместья Риги поместил под арест шестерых из семи подозреваемых по делу RS. Это были предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития RS Игорь Волкинштейн, бывший председатель правления RS Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак и предприниматель Эдгар Тетеровскис.

Крячек был освобожден через неделю после задержания. В середине февраля суд освободил Бемхенса под залог в размере 200 тыс. евро, под залог в размере 100 тыс. евро был освобожден Волкинштейн, под залог в размере 70 тыс. евро - Тетеровскис.

Уголовный процесс, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.