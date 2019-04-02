Видео: Сын Михаэля Шумахера дебютировал в "Формуле-1"

20-летний пилот впервые сел за руль болида главного чемпионата в рамках тренировочных заездов перед Гран-при Бахрейна. За рулем SF 90 он преодолел 12 кругов.

Напомним, Мик Шумархер присоединился к команде Ferrari, за которую выступал его отец, в январе этого года. Ранее он дебютировал в "Формуле-2" и в заезде в Бахрейне финишировал шестым.