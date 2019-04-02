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Видео: Сын Михаэля Шумахера дебютировал в "Формуле-1"

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Мик Шумахер

ФОТО: AFP/SCANPIX

Мик Шумахер - сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера - дебютировал на гонках "Формулы-1", сообщает BBC.

20-летний пилот впервые сел за руль болида главного чемпионата в рамках тренировочных заездов перед Гран-при Бахрейна. За рулем SF 90 он преодолел 12 кругов. 

Напомним, Мик Шумархер присоединился к команде Ferrari, за которую выступал его отец, в январе этого года. Ранее он дебютировал в "Формуле-2" и в заезде в Бахрейне финишировал шестым.

Отец Мика Михаэль Шумахер - семикратный чемпион "Формулы-1", вступающий за команду Ferrari. В декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на лыжах и получил серозную черепно-мозговую травму.

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