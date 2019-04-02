Выборы президента: коалиционное большинство может поддержать Левитса

Поддержку его кандидатурe ранее уже выразили национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Новая консервативная партия.

Объединение партий "Для развития/За!" на сегодняшнем собрании представителей решило поддержать кандидатуру Левитса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

"Новое Единство" не будет выдвигать своего кандидата в президенты и попытается в течение следующей недели добиться в коалиции соглашения об одном кандидате, сказал агентству LETA один из его лидеров Арвил Ашераденс.

"Новое Единство" планирует встретиться с Левитсом, после чего сформулирует свою позицию в отношении его кандидатуры на пост президента, добавил он.

Парламентская фракция "KPV LV" еще обсудит свою позицию, сообщил агентству LETA лидер партии Артусс Кайминьш. У фракции с Левитсом был "очень приятный разговор", отметил он. Решение фракция планирует принять до 15 апреля.