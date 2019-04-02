"Согласие" госбюджет не поддержит

""Согласие" не может поддержать бюджет лжи и мошенничества", - заявил он. Урбанович считает, что в этом бюджете не выполнены многие обещания коалиционных партий - о повышении зарплат педагогам, повышении минимальной зарплаты до 500 евро и другие.

Между тем несколько законопроектов, связанных с бюджетом 2019 года, "Согласие" поддержит. "Мы находимся в оппозиции, но не к государству", - пояснил он, отметив, что хорошие предложения фракция поддержит.

Как сообщалось, 27 марта комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала к рассмотрению в окончательном чтении проект государственного бюджета этого года.

Рассматривая предложения, депутаты в основном придерживались мнения правительства, но несколько предложений все же получили поддержку.

Среди них было предложение о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро из дивидендов "Latvijas Loto" и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы.

Также 170 тыс. евро планируется выделить Центральной избирательной комиссии на то, чтобы избиратели в дни предварительного голосования могли проголосовать на любом участке, 450 тыс. евро - на программу "Дружественное для семей самоуправление", 1,33 млн евро - на строительство олимпийского центра "Резекне" и др.