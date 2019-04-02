Макрон: ЕС не должен становиться заложником кризиса Brexit

"Нашим приоритетом должно быть правильное функционирование Евросоюза и единого рынка", - отметил Макрон.

Он сообщил, что Франция готова к долгосрочной отсрочке Brexit с известными условиями, однако этот сценарий не гарантирован и не будет реализован автоматически.

"Я повторяю это с уверенностью", - добавил он.

Макрон указал, что в данный момент Великобритания находится на пути выхода из ЕС без соглашения.

"Если Великобритания через три года после референдума так и не может предложить решение, которое поддержит большинство, то она "де факто" выбрала выйти без соглашения, и мы не можем предотвратить эту неудачу", - сказал президент Франции.

Макрон повторил сказанное лидерами ЕС на саммите в Брюсселе 22 марта, что от Великобритании зависит, сможет ли она до 10 апреля предложить достойный альтернативный план, который поддержит большинство.