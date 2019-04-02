Доверие падает? В марте снизились рейтинги большинства партий

Если бы выборы в Сейм прошли в марте, то национальное объединение "Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) поддержало бы всего 5% избирателей, что является самым низким рейтингом политической силы с 2011 года. Об этом сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения со ссылкой на данные исследовательского центра SKDS.
В феврале этого года поддержку VL-TB/LNNK выразили 6,3% опрошенных, что на 1,3% больше, чем в марте, сообщает агентство LETA.
Руководитель SKDS социолог Арнис Кактиньш указал передаче, что нет никаких ясных причин того, что VL-TB/LNNK пережило такое падение поддержки. По его словам, о рейтингах нацблока пока слишком рано судить. Скорее всего, это ожидание, а не тенденция, и ясность появится в течение следующих пары месяцев, отметил социолог.
По сравнению с прошлым месяцем, в марте наибольший рост популярности был у Союза "зеленых" и крестьян - в феврале поддержку ему выразили 5,9% избирателей, а в марте - уже 7,6%. Таким образом, в течение месяца рейтинг этой политической силы поднялся с шестого места на третье.
В свою очередь крупнейшее падение в марте пережило "Новое Единство", которое опустилось с третьего места на пятое - в марте партию поддерживали 5,3% избирателей, а в феврале - 9,5%.
На последнем месте среди избранных в Сейм продолжает оставаться KPV LV, у которой рейтинг даже вырос - если в феврале партию поддерживали 3,5% опрошенных, то в марте - уже 4,1%.
В марте рейтинг упал и у партии "Согласие", за которую готовы были проголосовать 17,7% избирателей, что на 1,3% меньше, чем в феврале, когда политическую силу поддерживали 19% респондентов.
Падение зафиксировано и у Новой консервативной партии - в феврале ее поддерживали 9,5% респондентов, а в марте - 8%.
В свою очередь поддержку "Для развития/За!" в марте выразили 6,2% избирателей, что на 0,3% меньше, чем в феврале.
Из непрошедших в Сейм партий самой популярной является Латвийское объединение регионов - в марте ее поддерживали 2,9% избирателей, тогда как в феврале - 2,4%.