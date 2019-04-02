Доверие падает? В марте снизились рейтинги большинства партий

В феврале этого года поддержку VL-TB/LNNK выразили 6,3% опрошенных, что на 1,3% больше, чем в марте, сообщает агентство LETA.

Руководитель SKDS социолог Арнис Кактиньш указал передаче, что нет никаких ясных причин того, что VL-TB/LNNK пережило такое падение поддержки. По его словам, о рейтингах нацблока пока слишком рано судить. Скорее всего, это ожидание, а не тенденция, и ясность появится в течение следующих пары месяцев, отметил социолог.

По сравнению с прошлым месяцем, в марте наибольший рост популярности был у Союза "зеленых" и крестьян - в феврале поддержку ему выразили 5,9% избирателей, а в марте - уже 7,6%. Таким образом, в течение месяца рейтинг этой политической силы поднялся с шестого места на третье.

В свою очередь крупнейшее падение в марте пережило "Новое Единство", которое опустилось с третьего места на пятое - в марте партию поддерживали 5,3% избирателей, а в феврале - 9,5%.

На последнем месте среди избранных в Сейм продолжает оставаться KPV LV, у которой рейтинг даже вырос - если в феврале партию поддерживали 3,5% опрошенных, то в марте - уже 4,1%.

В марте рейтинг упал и у партии "Согласие", за которую готовы были проголосовать 17,7% избирателей, что на 1,3% меньше, чем в феврале, когда политическую силу поддерживали 19% респондентов.

Падение зафиксировано и у Новой консервативной партии - в феврале ее поддерживали 9,5% респондентов, а в марте - 8%.

В свою очередь поддержку "Для развития/За!" в марте выразили 6,2% избирателей, что на 0,3% меньше, чем в феврале.