Ср, 3.04.2019
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В Москве совершено нападение на Василия Уткина

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Василий Уткин

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Комментатор Василий Уткин сообщил, что на него напал неизвестный и брызнул в лицо жидкостью, передает портал Meduza со ссылкой на его телеграм-канал.

"Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности", — сообщил Уткин.

Он сказал, что не знает, какую жидкость против него использовали, но сообщил, что это была "черемуха". Он добавил, что жидкость попала ему в левый глаз. "Жжение почти прошло, немного кружится голова", — написал журналист.

Он считает, что "может быть только одна причина и только два человека", которые могли на него напасть. Их имён комментатор не назвал, однако дал ссылку на выпуск своей программы "Футбольный клуб", который вышел 1 апреля. Там Уткин рассказал про связи футбольного агента Алана Агузарова и главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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