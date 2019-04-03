В Москве совершено нападение на Василия Уткина

"Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности", — сообщил Уткин.

Он сказал, что не знает, какую жидкость против него использовали, но сообщил, что это была "черемуха". Он добавил, что жидкость попала ему в левый глаз. "Жжение почти прошло, немного кружится голова", — написал журналист.